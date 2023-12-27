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Стал известен график работы новосибирской «Почты России» в новогодние праздники

Сотрудники будут отдыхать три дня

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В выходные дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания

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Появился график работы новосибирских отделений «Почты России» в новогодние праздники. 31 декабря, 1 и 7 января станут выходными днями для всех отделений региона. 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января «Почта России» будет работать в обычном режиме.

— В выходные дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления, газеты и журналы, некоторые сельские отделения могут работать по другому графику, — сообщили в организации.

Ранее областной Минздрав опубликовал график работы поликлиник на новогодние праздники. Где и когда новосибирцы могут оформить больничный и сделать рентген, читайте по ссылке.

Почта РоссииНовый год - 2024Новосибирск
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