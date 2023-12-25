Сотрудники МЧС отправились в рейды по магазинам: что они проверяют перед Новым годом

В Новосибирске сотрудники МЧС проверяют магазины, где продают пиротехнику. Об этом на оперативном совещании при губернаторе сообщил Виктор Орлов, начальник ГУ МЧС по Новосибирской области.
По данным начальника ГУ МЧС, в регионе сохраняется высокий уровень возникновения пожаров из-за несоблюдения требований безопасности при использовании электрических гирлянд и пиротехнических изделий.
— Главным управлением организовано проведение профилактических рейдов, в том числе по местам реализации пиротехнических изделий, — сообщил Виктор Орлов.
12 декабря в Новосибирске в квартире пятиэтажного дома произошел пожар, в результате возгорания погибла 19-летняя девушка. Как отмечает отец погибшей, пожар мог начаться из-за елки.