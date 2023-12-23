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Пасмурно и снег: чего ждать от погоды новосибирцам в Новый год — изучаем прогнозы сервисов

Весь день 31 декабря в городе ожидаются снежные осадки

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В предпраздничный день в городе температура составит от -4 до -11 градусов

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В Новосибирске 31 декабря ожидается теплая погода. По информации синоптиков, в предпраздничный день в городе температура составит от -4 до -11 градусов, в Новосибирске будет идти снег. НГС изучил прогнозы специалистов чтобы узнать, какую погоду ждать сибирякам в Новый год.

Сервис Gismeteo сообщает, что в 07:00 часов 31 декабря воздух в Новосибирске прогреется до -4 градусов, к 10:00 часам температура опустится до 6 градусов ниже нуля, в 13:00 часов — 8 градусов мороза. После 19:00 часов столбик термометра будет держаться на отметке -11 градусов, температура воздуха в вечернее время также составит -11 градусов. В последний день этого года в городе будет идти снег, прогнозируется пасмурная погода.

В последний день этого года в городе будет идти снег, прогнозируется пасмурная погода.

В последний день этого года в городе будет идти снег, прогнозируется пасмурная погода.

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По информации сервиса «Яндекс.Погода», утром 31 декабря в Новосибирске температура воздуха составит -8 градусов, днем столбик термометра опустится до отметки -9…-8 градусов. По данным синоптиков, к вечеру температура составит -8 градусов, ночью — 9 градусов ниже нуля. Сервис также сообщает о снежных осадках в течение всего дня.

Сервис «Яндекс.Погода» также сообщает о снежных осадках

Сервис «Яндекс.Погода» также сообщает о снежных осадках

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Как сообщается на сайте World-weather, ночью 31 декабря в Новосибирске температура опустится до -10 градусов, днем — 7 градусов мороза. Сервис прогнозирует пасмурную погоду и осадки в виде снега.

Вечером 31 декабря синоптики прогнозируют температура воздуха от -11 до -9 градусов

Вечером 31 декабря синоптики прогнозируют температура воздуха от -11 до -9 градусов

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В середине декабря стало известно, что на площади Ленина и в Театральном сквере в Новосибирске могут отменить новогодние мероприятия, в том числе и фейерверк.

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