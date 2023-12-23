Пасмурно и снег: чего ждать от погоды новосибирцам в Новый год — изучаем прогнозы сервисов

Сервис Gismeteo сообщает, что в 07:00 часов 31 декабря воздух в Новосибирске прогреется до -4 градусов, к 10:00 часам температура опустится до 6 градусов ниже нуля, в 13:00 часов — 8 градусов мороза. После 19:00 часов столбик термометра будет держаться на отметке -11 градусов, температура воздуха в вечернее время также составит -11 градусов. В последний день этого года в городе будет идти снег, прогнозируется пасмурная погода.

