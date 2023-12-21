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Бывшего главу СО РАН лишили звания почетного жителя Новосибирска — ученого осудили за мошенничество

Депутаты приняли решение во время сессии сегодня, 21 декабря

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Александру Асееву вынесли приговор летом

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Депутаты городского совета Новосибирска сегодня, 21 декабря, лишили звания «Почетный житель города» ученого Александра Асеева. Бывшего главу СО РАН летом этого года суд признал виновным в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

— Лицо, удостоенное званием« Почетный житель города», лишается звания на основании решения комиссии в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда, — выступил перед депутатами помощник мэра Новосибирска Геннадий Захаров.

Комиссия депутатов рекомендовала лишить бывшего главу СО РАН звания 30 ноября 2023 года. Из 42 зарегистрированных депутатов 34 проголосовали за и один — против. Остальные не голосовали.

В начале сессии Антон Тыртышный попросил исключить этот вопрос из повестки, так как Александр Асеев собирается подавать апелляцию. Депутаты горсовета с такой причиной для исключения вопроса не согласились.

Напомним, что Александр Асеев, по версии следствия, в период с 2009-го по 2015 год сначала заключил договор о найме коттеджа, находившегося в собственности академии наук, а потом приватизировал его.

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АсеевНовосибирскСО РАНПочетный житель
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