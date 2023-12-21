Рекордные суммы на озеленение и освещение: депутаты приняли бюджет Новосибирска на 2024 год

Депутаты городского совета Новосибирска сегодня, 21 декабря, приняли бюджет города на 2024 год во втором чтении. Дефицит бюджета в следующем году будет 1,8 миллиарда рублей.
Председатель постоянной комиссии по бюджету Кирилл Покровский рассказал, что после первого чтения в начале декабря в бюджет поступило несколько поправок. В том числе от мэра города Анатолия Локтя поступило 14 поправок.
— Хочу отметить, что в мэрию Новосибирска и в Совет депутатов поступило предложение от Прокуратуры Новосибирска об увеличении расходов в 2024–2026 годах по отдельным направлениям, таким как содержание улично-дорожной сети, благоустройство территории города, содержание остановочных пунктов, строительство учреждений образования, расселение аварийного фонда и еще ряд других предложений, — рассказал Кирилл Покровский.
После поправок увеличили расходы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, департамента культуры, спорта и молодежной политики и администрации районов. Так, на содержание улично-дорожной сети потратят 349,6 миллиона рублей, на благоустройство города — 69 миллионов рублей, на содержание, ремонт и благоустройство остановочных пунктов — 17 миллионов рублей.
— Я не помню, чтобы одномоментно на содержание освещения в городе выделяли 75 миллионов. Не помню, чтобы на дорожную сеть выделяли такие значительные средства, которые выделили в следующем году. На озеленение у нас, наверное, рекордные параметры. И думаю, горожане ощутят это на себе, начиная с весенне-летнего периода, — отметил депутат Кирилл Покровский.
На этой неделе заксобрание Новосибирской области приняло в третьем чтении бюджет на 2024 год и плановый на 2025 и 2026 годы. Дефицит бюджета составит 39,5 миллиарда рублей.