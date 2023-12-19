В центре Новосибирска уничтожили ледяную тропинку после публикации НГС — на тротуаре даже появились лужи

На улице Орджоникидзе рядом с остановкой «Центр» почистили тротуар и парковку. На прошлой неделе на участок жаловались из-за ледяной тропинки, которая появилась рядом с перекрытым на ремонт парком. Как рассказали редакции НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска, участок обслуживает МКУ «ДЭУ
Тротуар на Орджоникидзе в последний раз убирали вчера, 18 декабря. На участке также провели противогололедную обработку, уточнили в мэрии Новосибирска. Продолжать уборку будут в соответствии с погодными условиями и дорожной обстановкой.
— Работы по комплексной механизированной снегоочистке парковочного кармана в районе здания
В администрации города добавили, что подрядная организация, МКУ «Центральное», убирает платформы остановок и пешеходных переходов и ежедневно проводит мероприятия по обработке противогололедными материалами.
Неделю назад стало известно, что в Новосибирске половина грейдеров для уборки дорог сломалась после обильных снегопадов.