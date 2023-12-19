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В центре Новосибирска уничтожили ледяную тропинку после публикации НГС — на тротуаре даже появились лужи

Возле остановки провели противогололедную обработку

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На тротуаре появились лужи

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На улице Орджоникидзе рядом с остановкой «Центр» почистили тротуар и парковку. На прошлой неделе на участок жаловались из-за ледяной тропинки, которая появилась рядом с перекрытым на ремонт парком. Как рассказали редакции НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска, участок обслуживает МКУ «ДЭУ № 1».

Тротуар на Орджоникидзе в последний раз убирали вчера, 18 декабря. На участке также провели противогололедную обработку, уточнили в мэрии Новосибирска. Продолжать уборку будут в соответствии с погодными условиями и дорожной обстановкой.

Раньше проход к остановке был покрыт льдом

Раньше проход к остановке был покрыт льдом

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Неделю назад жителям приходилось идти по скользкой тропинке

Неделю назад жителям приходилось идти по скользкой тропинке

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— Работы по комплексной механизированной снегоочистке парковочного кармана в районе здания № 23 на ул. Орджоникидзе внесены в планы работ МКУ «ДЭУ № 1» и в дальнейшем будут продолжены в зависимости от погодных условий, при наличии технической возможности доступа и отсутствии припаркованного автотранспорта в парковочном кармане, — сообщили в мэрии города.

На парковке исчезли огромные сугробы, хотя ее уборка только внесена в план

На парковке исчезли огромные сугробы, хотя ее уборка только внесена в план

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Парковка была так завалена, что на ней никто не останавливался

Парковка была так завалена, что на ней никто не останавливался

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На прошлой неделе на тротуаре лежал снег, который убрали с дорог

На прошлой неделе на тротуаре лежал снег, который убрали с дорог

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В администрации города добавили, что подрядная организация, МКУ «Центральное», убирает платформы остановок и пешеходных переходов и ежедневно проводит мероприятия по обработке противогололедными материалами.

Неделю назад стало известно, что в Новосибирске половина грейдеров для уборки дорог сломалась после обильных снегопадов.

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