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«Слово пацана» пересмотрел: как новосибирцы отреагировали на историю телохранителя, который за деньги решает вопросы

Публикуем самые интересные комментарии

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История телохранителя вызвала оживленное обсуждение в комментариях

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Телохранитель из Новосибирска рассказал НГС о том, как вместе с командой друзей за деньги решает проблемы горожан, тем самым вызвав живейшую дискуссию о законе в комментариях. Часть читателей пришла к выводу, что такие оригинальные инициативы могут помочь. Другие ужаснулись: а не возвратились ли пресловутые «лихие 90-е»? Журналисты НГС с интересом ознакомились с обсуждением и собрали самые интересные и полярные мнения.

Большая часть читателей НГС заподозрила, что Роман (имя героя изменено по его просьбе) занимается деятельностью, которая была распространена в «лихие 90-е»:

— Пользуясь традиционной терминологией, гражданин кровельными работами занимается — «ставит крыши». Все это хорошо, пока у оппонента не будет своей «крыши» — а там у кого какое везение, — скептически предположил AlexNsk.

— А раньше за такое РУБОП принимал и калечил, приговаривая «мы не позволим самоуправствовать, идите в суд», — удивился читатель под ником иккенхисацу.

— Так вот же они, 90-е. С добрым утром, страна, — пишет еще один гость.

Впрочем, нашлись и те, кто проявил к Роману с доброжелательный интерес:

— «Люди понимают только тогда, когда боятся» — слова жизни, — согласен с героем публикации другой гость.

— Робин Гуды. Я думаю, это хоть какая-то помощь гражданам, — предположила Татьяна53.

— А если коллекторы требуют отдать долг по кредиту, а денег нет, они помогут? — интересуется еще один неавторизированный пользователь.

— Здесь сомневаться не приходится. Примеров миллион. К сожалению, такова селяви, от фактов не уйти. А парни молодцы, что создали такую команду, — грустно констатирует комментатор 281228669.

У третьей, самой малочисленной группы читателей, похоже, и вовсе возникли сомнения в том, что Роман рассказал журналистам НГС правду:

— Этот Роман в 90-е под стол пешком ходил. Фильмов понасмотрелся, — думает гость.

— Автор пересмотрел «Слово пацана», — предположил неавторизованный пользователь.

Ранее журналисты НГС собрали реакции читателей на историю о том, как таксист отказался везти женщину с ребенком из-за слишком маленькой стоимости поездки. Часть комментаторов встала на сторону водителя.

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