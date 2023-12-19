«Слово пацана» пересмотрел: как новосибирцы отреагировали на историю телохранителя, который за деньги решает вопросы

Большая часть читателей НГС заподозрила, что Роман (имя героя изменено по его просьбе) занимается деятельностью, которая была распространена в «лихие 90-е»:

— Пользуясь традиционной терминологией, гражданин кровельными работами занимается — «ставит крыши». Все это хорошо, пока у оппонента не будет своей «крыши» — а там у кого какое везение, — скептически предположил AlexNsk.

— А раньше за такое РУБОП принимал и калечил, приговаривая «мы не позволим самоуправствовать, идите в суд», — удивился читатель под ником иккенхисацу.