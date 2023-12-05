«Народ работать разучился»: как новосибирцы отреагировали на отказ таксиста везти женщину из-за стоимости поездки

Жительница Новосибирска заявила, что таксист выгнал ее с ребенком из-за стоимости поездки, которая показалась ему низкой. По словам сибирячки, за поездку от площади Станиславского до спортивного комплекса «Энергия» на ОбьГЭСе агрегатор поставил цену в 600 рублей, но такая цена не устроила водителя, и он высадил женщину с ребенком.
После публикации этой новости сотни читателей НГС оставили свои комментарии под материалом. Мы собрали самые интересные отзывы.
Многие читатели встали на сторону водителя и винят агрегатор в неправильных расчетах.
— Таксист сейчас не знает, куда повезет пассажира и сколько будет стоить поездка. Поэтому и такая ситуация. Если бы он знал, куда и за сколько ехать до приема заказа, то этой бы ситуации не было. Разбираться надо не с водителем, а с агрегатором, который ставит и водителей, и пассажиров в такие условия. И пассажира можно понять, и водителя, — отметил гость.
— Цену ставит агрегатор, а сколько с этой поездки получит водитель — это еще вопрос. Как с этой поездки начисляется оплата водителю? Процент от суммы, по километражу или фиксированно за поездку? Были времена, когда агрегаторы заходили на рынок, и водителю прилетало больше, чем платил пассажир, — написал lion2004.
— Тут проблема исключительно в агрегаторе. Нужно сразу писать конечную точку и цену поездки. Чтобы таких случаев не было, — отметил Яков Плотников.
Но нашлись и те, кто возмутился поведению водителя.
— А давайте машинисты локомотивов начнут пальцы гнуть: туда не поеду, мало денег, не нравится, и летчики начнут выеживаться: туда не полечу, фу, не хочу, и капитаны теплоходов начнут слать лесом, а, как вам такое? Не нравится — никто не держит, — написал Долой мракобесие.
— Нормально 600. У нас и 400 бывает на такое расстояние, — отметил гость.
— Не много 600 рублей, но если водителю кажется мало, то можно работать напрямую без посредника и ставить любые ценники, которые хочешь, хоть 5000, — посоветовал пользователь под ником 265913590.
— Народ у нас вообще работать разучился, такое ощущение, что деньги им не нужны, — отметил ВспыЖ.
В Новосибирске взлетели цены на такси. Мы сравнили, сколько стоили поездки прошлой осенью и этой, и узнали, когда ездить дешевле и что именно так повлияло на цены.