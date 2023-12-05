«Народ работать разучился»: как новосибирцы отреагировали на отказ таксиста везти женщину из-за стоимости поездки

— Цену ставит агрегатор, а сколько с этой поездки получит водитель — это еще вопрос. Как с этой поездки начисляется оплата водителю? Процент от суммы, по километражу или фиксированно за поездку? Были времена, когда агрегаторы заходили на рынок, и водителю прилетало больше, чем платил пассажир, — написал lion2004.



— Тут проблема исключительно в агрегаторе. Нужно сразу писать конечную точку и цену поездки. Чтобы таких случаев не было, — отметил Яков Плотников.



Но нашлись и те, кто возмутился поведению водителя.

