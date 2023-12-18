В парке рядом с новым ЛДС открылся платный каток — сколько стоит вход и прокат коньков

— Сама пока не успела прокатиться, побывала лишь на открытии. Этот каток будет платный, вход для взрослых со своими коньками будет стоить 100 рублей, но для детей и пенсионеров, которые придут со своими коньками, вход бесплатный. В ближайшее время откроем еще один каток на Михайловской набережной, — пояснила Анна Терешкова.