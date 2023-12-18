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В парке рядом с новым ЛДС открылся платный каток — сколько стоит вход и прокат коньков

Площадка будет работать ежедневно

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В ближайшее время откроют еще один каток на Михайловской набережной

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В Новосибирске 18 декабря в парке «Арена» открыли каток. Как сообщила вице-мэр Анна Терешкова, он будет работать ежедневно.

Как уточнила заместитель мэра, в будние дни каток работает с 11:00 до 22:00, в выходные и праздничные — с 10:00 до 22:00.

— Сама пока не успела прокатиться, побывала лишь на открытии. Этот каток будет платный, вход для взрослых со своими коньками будет стоить 100 рублей, но для детей и пенсионеров, которые придут со своими коньками, вход бесплатный. В ближайшее время откроем еще один каток на Михайловской набережной, — пояснила Анна Терешкова.

Вход со своими коньками будет стоить 100 рублей

Вход со своими коньками будет стоить 100 рублей

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Аренда коньков с 35-го размера в час обойдется в 200 рублей, за коньки до 34-го размера стоимость проката составляет 150 рублей в час. Аренда кабинки для обуви в час обойдется новосибирцам в 100 рублей, прокат держателей для детей составит 50 рублей в час.

Прокат держателей для детей составит 50 рублей в час

Прокат держателей для детей составит 50 рублей в час

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Ранее в Новосибирске открыли катки в Центральном парке и Нарымском сквере. Они работают ежедневно с 12:00 до 22:00.

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