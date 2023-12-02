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В Нарымском сквере открыли каток — со своими коньками новосибирцы могут покататься бесплатно

Каток будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00

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В выходные на катке будут проводить бесплатные мастер-классы

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В Новосибирске 2 декабря в Нарымском сквере открыли каток. Как сообщила вице-мэр Анна Терешкова, он будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00. Вход со своими коньками — бесплатный.

— Сама еще не успела прокатиться, но уже планирую. В ближайшее время откроем каток на стадионе «Чкаловец», также 5 декабря планируем запустить каток в Центральном парке, — пояснила Анна Терешкова.

Каждые выходные, на катке будут проходить бесплатные мастер-классы от инструкторов по спорту. В вечернее время каток будет освещаться гирляндами.

Для детей до 13 лет, женщин от 55 лет и мужчин старше 60 прокат коньков стоит 83 рубля в час. Для остальных арендовать коньки можно за 156 рублей в час.

Полный список мест, где можно прокатиться на коньках, мы публиковали 22 ноября. Этой зимой в Новосибирске льдом зальют 42 хоккейные коробки и 13 катков.

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КатокНарымский скверНовосибирск
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