В Нарымском сквере открыли каток — со своими коньками новосибирцы могут покататься бесплатно

В Новосибирске 2 декабря в Нарымском сквере открыли каток. Как сообщила вице-мэр Анна Терешкова, он будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00. Вход со своими коньками — бесплатный.
— Сама еще не успела прокатиться, но уже планирую. В ближайшее время откроем каток на стадионе «Чкаловец», также 5 декабря планируем запустить каток в Центральном парке, — пояснила Анна Терешкова.
Каждые выходные, на катке будут проходить бесплатные мастер-классы от инструкторов по спорту. В вечернее время каток будет освещаться гирляндами.
Для детей до 13 лет, женщин от 55 лет и мужчин старше 60 прокат коньков стоит 83 рубля в час. Для остальных арендовать коньки можно за 156 рублей в час.
Полный список мест, где можно прокатиться на коньках, мы публиковали 22 ноября. Этой зимой в Новосибирске льдом зальют 42 хоккейные коробки и 13 катков.