В Шерегеше установили новый рекорд. Там развернули самый длинный российский триколор

На горнолыжном курорте Шерегеш развернули самый длинный российский триколор, побив таким образом предыдущий рекорд, установленный в Оренбургской области. Длина флага, развернутого в Кузбассе, составила более
В сообщении сказано, что рекордсменами и авторами идеи стали более 350 сотрудников крупнейшего химпредприятия Сибири. Они приехали в Шерегеш на корпоратив. Также в установке рекорда приняли участие жители района и сотрудники дирекции.
— Флаг длиной 1700,42 метра и шириной 4,5 метра растянули от вершины горы Зеленой и вниз по склону. <...> Результат официально зафиксирован и будет внесен в Книгу рекордов России, — говорится в официальном сообщении дирекции Шерегеша.
Уточняется, что предыдущий подобный рекорд был поставлен в Оренбургской области в августе
В ноябре НГС рассказывал, как учитель истории и МХК из Новосибирска Станислав Логинов получил сертификат о том, что поставил мировой рекорд: он пробежал марафон на 2100 километров.