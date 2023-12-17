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В Шерегеше установили новый рекорд. Там развернули самый длинный российский триколор

Кузбассовцы побили предыдущий рекорд

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Предыдущий рекорд был поставлен в Оренбургской области

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На горнолыжном курорте Шерегеш развернули самый длинный российский триколор, побив таким образом предыдущий рекорд, установленный в Оренбургской области. Длина флага, развернутого в Кузбассе, составила более 700 метров, сообщили вечером в субботу, 16 декабря, в телеграм-канале дирекции Шерегеша.

В сообщении сказано, что рекордсменами и авторами идеи стали более 350 сотрудников крупнейшего химпредприятия Сибири. Они приехали в Шерегеш на корпоратив. Также в установке рекорда приняли участие жители района и сотрудники дирекции.

— Флаг длиной 1700,42 метра и шириной 4,5 метра растянули от вершины горы Зеленой и вниз по склону. <...> Результат официально зафиксирован и будет внесен в Книгу рекордов России, — говорится в официальном сообщении дирекции Шерегеша.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал дирекции Шерегеша (t.me/dirsheregesh)

Уточняется, что предыдущий подобный рекорд был поставлен в Оренбургской области в августе 2023 года. Тогда в честь Дня госфлага развернули триколор, длина которого была 1588 метров, а ширина — 4500 метра.

В ноябре НГС рассказывал, как учитель истории и МХК из Новосибирска Станислав Логинов получил сертификат о том, что поставил мировой рекорд: он пробежал марафон на 2100 километров.

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