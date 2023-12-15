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На куполе в столичном Зарядье загорелась надпись с Новосибирской областью. Фото

Стенды из Новосибирской области появились в парковой зоне

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В парке проводится программа «Дни Новосибирской области»

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В центре Москвы загорелась надпись с Новосибирской областью. Название региона появилось в туристско-информационном центре парка Зарядье.

Фотографию подсветки прислал редакции читатель НГС. По его словам, внутри купола, где загорелась надпись, организована интерактивная программа.

Накануне на сайте правительства Новосибирской области сообщили, что в парке проводится программа «Дни Новосибирской области». На территории туристско-информационного центра Москвы проходит интерактивная программа от представителей индустрии гостеприимства региона.

— Прогуляться по самым популярным туристическим объектам региона все посетители смогут с помощью виртуальной экскурсии в VR-очках, — сообщили в пресс-службе облправительства.

Уточняется, что с 15 по 17 декабря на площадке проводят презентации, квесты и другое. Мероприятия проходят одновременно с Международной выставкой-форумом «Россия» на ВДНХ.

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В туристско-информационном центре парка открыли стенд Новосибирского зоопарка

Видео: Новосибирский зоопарк, телеграм-канал

В телеграм-канале Новосибирского зоопарка сообщили, что учреждение принимает участие в «Днях Новосибирской области». В туристско-информационном центре парка появился стенд зоопарка.

— Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило принимает участие в «Днях Новосибирской области» в рамках выставки «Россия» в Москве в парке Зарядье, — указано в сообщении.

Открытие Международной выставки-форума состоялось в начале ноября. В рамках события в Москве открыли стенд Новосибирской области. В этом материале рассказываем, как регион представили на площадке

ВДНХНовосибирская областьВыставкаЗоопаркМосква
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