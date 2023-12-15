На куполе в столичном Зарядье загорелась надпись с Новосибирской областью. Фото

В центре Москвы загорелась надпись с Новосибирской областью. Название региона появилось в туристско-информационном центре парка Зарядье.
Фотографию подсветки прислал редакции читатель НГС. По его словам, внутри купола, где загорелась надпись, организована интерактивная программа.
Накануне на сайте правительства Новосибирской области сообщили, что в парке проводится программа «Дни Новосибирской области». На территории туристско-информационного центра Москвы проходит интерактивная программа от представителей индустрии гостеприимства региона.
— Прогуляться по самым популярным туристическим объектам региона все посетители смогут с помощью виртуальной экскурсии в VR-очках, — сообщили в пресс-службе облправительства.
Уточняется, что с 15 по 17 декабря на площадке проводят презентации, квесты и другое. Мероприятия проходят одновременно с Международной выставкой-форумом «Россия» на ВДНХ.
В телеграм-канале Новосибирского зоопарка сообщили, что учреждение принимает участие в «Днях Новосибирской области». В туристско-информационном центре парка появился стенд зоопарка.
— Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило принимает участие в «Днях Новосибирской области» в рамках выставки «Россия» в Москве в парке Зарядье, — указано в сообщении.
Открытие Международной выставки-форума состоялось в начале ноября. В рамках события в Москве открыли стенд Новосибирской области. В этом материале рассказываем, как регион представили на площадке