Робот-дворник, тренажеры для машинистов и 3D модели самолётов: на выставке «Россия» открылись новые экспозиции

В субботу, 25 ноября, на международной выставке-форуме «Россия», которая сейчас проходит на ВДНХ, заработали экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее».
В открытии участвовали первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов, министр транспорта Виталий Савельев и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
Новые экспозиции позволят гостям позаниматься на тренажерах машинистов и капитанов кораблей. Кроме того, организаторы показали специальное оборудование, которое превращает нарисованные детали самолета в трехмерную модель, и судно взлетает в виртуальном аэропорту «Елизово» Петропавловска-Камчатского.
А одним из самых необычных экспонатов стал беспилотный робот-дворник «Городовой». Он убирает улицы и, по словам организаторов, обеспечивает безопасность.
Ранее мы показали, что представила на выставке-форуме Челябинская область и как выглядит стенд Волгоградской области. На стенде Ростовской области рассказывают про сельское хозяйство и казачий алфавит. Мы подробно показывали, что можно увидеть на выставке на ВДНХ.