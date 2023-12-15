Парковые диваны и озеленение: в Новосибирске хотят благоустроить площадку рядом с театром «Глобус» — что там появится

В Новосибирске объявили закупку для комплексного благоустройства площадки около театра «Глобус» в Центральном районе. Начальная цена договора на выполнение работ достигает 2,1 миллиона рублей.
Информация об этом появилась на сайте госзакупок 13 декабря, заказчиком благоустройства выступает ГАУК Новосибирской области «Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»».
В документах указано, что речь идет о комплексном благоустройстве части территории театра по улице Каменской, 1. В смету договора вошли демонтажные работы, малые формы, в том числе парковые диваны, велодержатели и прочее. В локальном сметном расчете также имеются разделы, связанные с освещением и озеленением.
— Интенсивность выполнения работ — с 8:00 до 17:00 при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели — по согласованию с заказчиком, — сказано в документах.
Уточняется, что работы проводятся на территории действующего учреждения. Выполнить комплексное благоустройство необходимо до 31 декабря этого года.
Летом на сайте госзакупок опубликовали конкурс на капитальный ремонт части территории театра по улице Каменской, 1. Начальная цена работ составляла 30,5 миллиона рублей, в пояснительной записке к проектной документации уточнялось, что, кроме озеленения, на площадке планировалось выполнить устройство проездов, пешеходных дорожек и остального.
В начале ноября в Новосибирске опубликовали дизайн-проект комплексного благоустройства Инюшенского бора. Смотрим концепцию территории.