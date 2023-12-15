Парковые диваны и озеленение: в Новосибирске хотят благоустроить площадку рядом с театром «Глобус» — что там появится

Летом на сайте госзакупок опубликовали конкурс на капитальный ремонт части территории театра по улице Каменской, 1. Начальная цена работ составляла 30,5 миллиона рублей, в пояснительной записке к проектной документации уточнялось, что, кроме озеленения, на площадке планировалось выполнить устройство проездов, пешеходных дорожек и остального.



В начале ноября в Новосибирске опубликовали дизайн-проект комплексного благоустройства Инюшенского бора. Смотрим концепцию территории.