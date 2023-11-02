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Амфитеатр и смотровые площадки: в Новосибирске показали дизайн-проект Инюшенского бора — смотрим концепцию

В городе предлагают поучаствовать в обсуждении проекта благоустройства

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Речь идет о территории от улицы Выборной до реки Камышенка

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В Новосибирске опубликовали дизайн-проект комплексного благоустройства Инюшенского бора. Речь идет о территории от улицы Выборной до реки Камышенка.

Проект опубликовали в телеграм-канале «Зеленый Новосибирск». Смотрим, как хотят преобразить территорию.

На территории бора хотят установить смотровые площадки

На территории бора хотят установить смотровые площадки

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В зеленой зоне хотят обустроить малые архитектурные формы, в том числе скамьи, лежаки и арт-объекты. На территории бора установят архитектурную подсветку лестниц и смотровые площадки, часть дорожек в лесу выполнят из набивного покрытия и деревянного настила.

На участке может появиться детская площадка

На участке может появиться детская площадка

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В Инюшенском бору появятся информационные стенды о растениях, а в центральной зоне территории установят навес с амфитеатром, навес для тихого отдыха со столами и стульями, детская площадка и другое. Там также хотят обустроить площадку с игровым комплексом и «лазательным оборудованием».

Дизайн-проект предусматривает создание навеса для тихого отдыха

Дизайн-проект предусматривает создание навеса для тихого отдыха

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Входная зона бора также преобразится. На участке могут появиться визит-центр и парковка на 22 машиноместа.

На территории бора могут построить визит-центр

На территории бора могут построить визит-центр

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В телеграм-канале «Зеленый Новосибирск» уточнили, что обсуждение дизайн-проекта пройдет в онлайн-формате с 3 по 17 ноября. Публичная презентация состоится 8 ноября в читальном зале НГПУ, для участия в общественном обсуждении необходима регистрация.

В конце октября стало известно, что в Новосибирске хотят благоустроить сквер вблизи здания законодательного собрания. Там может появиться теневой навес в виде пакета молока.

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Дизайн-проектБорЗеленая зонаБлагоустройство
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