Части ракеты-носителя могут упасть на Новосибирскую область завтра — публикуем время запуска с Байконура

Ракету-носитель «Союз-2.1б» завтра, 16 декабря, запустят с площадки космодрома Байконур. На территорию Новосибирской области могут упасть отделяющиеся части.
Как сообщили в пресс-службе Роскосмоса, ракету «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Арктика-М» № 2 транспортировали на площадку космодрома Байконур. Специалисты продолжают подготовку к пуску. Запустить ракету планируют 16 декабря примерно 16:17 по новосибирскому времени.
Ранее жителей Новосибирской области предупредили, что на территорию региона могут упасть части ракеты. В частности, отделяющиеся элементы могут упасть в лесах Убинского района.
Также отмечают, что есть резервные даты и время запуска (по московскому времени): 17 декабря в 12:13, 18 декабря в 12:08, 19 декабря в 12:04.
В сентябре вице-мэр Новосибирска опубликовала видеозапись момента запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с Байконура.