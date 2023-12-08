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«Возможно падение частей»: жителей Новосибирской области предупредили об опасности из-за запуска ракеты в космос

Ракета-носитель отправится с Байконура в середине декабря

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Части ракеты могут упасть на территорию Убинского района

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Жителей Новосибирской области предупредили об опасности из-за запуска ракеты-носителя «Союз-2–1б». По данным официального телеграм-канала Убинского района, на территорию могут упасть отделяющиеся части ракеты.

Как сообщили в телеграм-канале, 16 декабря в 12:17 московского времени запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2–1б» с космодрома Байконур.

— В этот период возможно падение отделяющихся частей ракеты в лесистую местность на территории Убинского района. В связи с этим просим в указанный период не посещать леса на территории района, — рассказали в отделе по ГО и ЧС администрации района.

Также в сообщении отметили, что есть резервные даты и время запуска (по московскому времени): 17 декабря в 12:13, 18 декабря в 12:08, 19 декабря в 12:04.

В сентябре вице-мэр Новосибирска опубликовала видеозапись момента запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с Байконура. Кадры сняты с земли, вероятно, с территории космодрома.

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