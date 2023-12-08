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Стало известно, где в Новосибирске появятся крещенские купели — показываем на карте

В городе планируется разместить пять мест для купаний

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Купель может появиться в микрорайоне «Затон»

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В Новосибирске озвучили предварительный список мест установки крещенских купелей. Как сообщили в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте», в городе планируется разместить пять сооружений.

Так, по информации ведомства, в предварительный список мест для купаний вошли:

— озеро «Жемчужина Сибири»;

— озеро «Спартак»;

— микрорайон «Затон», река Обь ул. Заобская, 97;

— «Европейский берег»;

— пляж «Бумеранг».

Уточняется, что 8 декабря в Новосибирске состоялось совещание для подготовки города к христианскому празднику. По информации специалистов, массовость мероприятия накладывает «определенные обязанности», в том числе в подготовке как купелей, так и мест обогрева людей, организации парковки и другое.

— Важность взаимодействия всех служб поможет избежать дополнительных пробок на дорогах к местам подъезда к купелям, столпотворения людей, а дежурство спасателей сделает праздник максимально безопасным, — указано в сообщении.

Зимой 2022–2023 годов первую купель в Новосибирске обустроили в середине января. Всего в Крещение в городских купелях окунулись более 9 тысяч горожан.

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