Стало известно, где в Новосибирске появятся крещенские купели — показываем на карте

В Новосибирске озвучили предварительный список мест установки крещенских купелей. Как сообщили в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте», в городе планируется разместить пять сооружений.
Так, по информации ведомства, в предварительный список мест для купаний вошли:
— озеро «Жемчужина Сибири»;
— озеро «Спартак»;
— микрорайон «Затон», река Обь ул. Заобская, 97;
— «Европейский берег»;
— пляж «Бумеранг».
Уточняется, что 8 декабря в Новосибирске состоялось совещание для подготовки города к христианскому празднику. По информации специалистов, массовость мероприятия накладывает «определенные обязанности», в том числе в подготовке как купелей, так и мест обогрева людей, организации парковки и другое.
— Важность взаимодействия всех служб поможет избежать дополнительных пробок на дорогах к местам подъезда к купелям, столпотворения людей, а дежурство спасателей сделает праздник максимально безопасным, — указано в сообщении.
Зимой 2022–2023 годов первую купель в Новосибирске обустроили в середине января. Всего в Крещение в городских купелях окунулись более 9 тысяч горожан.