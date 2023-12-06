NGS.RU возглавил топ-20 самых цитируемых СМИ в Новосибирской области

NGS.RU стал самым цитируемым СМИ по итогам 3 квартала 2023 года в Новосибирской области. Рейтинги подсчитала компания «Медиалогия».
— Команда NGS.RU ежедневно проводит огромную работу, чтобы давать читателям только качественную, объективную и по большей части эксклюзивную информацию. Нас читает больше 300 тысяч человек в сутки и цитируют коллеги из федеральных и региональных СМИ, понимая, что наши публикации — это знак качества. И рейтинг «Медиалогии» — отдельное тому подтверждение, — говорит главный редактор NGS.RU Марина Малкова. — Также хочется добавить, что мы с уважением относимся к коллегам и сами всегда соблюдаем правила цитирования. Такое же отношение не теряем надежду получить и от других лидеров рейтинга».
«Медиалогия» является лидером в мониторинге и анализе СМИ и соцмедиа. Продуктами «Медиалогии» пользуются ведущие коммерческие компании, государственные министерства и ведомства, а также региональные администрации. «Медиалогия» автоматически мониторит около 250 тыс. платформ, включающих более 2,4 млрд аккаунтов соцмедиа.
NGS.RU также возглавля рейтинг «Медиалогии» по итогам первого квартала 2023 года.