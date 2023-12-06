NGS.RU возглавил топ-20 самых цитируемых СМИ в Новосибирской области

«Медиалогия» является лидером в мониторинге и анализе СМИ и соцмедиа. Продуктами «Медиалогии» пользуются ведущие коммерческие компании, государственные министерства и ведомства, а также региональные администрации. «Медиалогия» автоматически мониторит около 250 тыс. платформ, включающих более 2,4 млрд аккаунтов соцмедиа.