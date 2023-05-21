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НГС возглавил топ-20 самых цитируемых СМИ Новосибирской области

Рейтинг составила компания «Медиалогия», специализирующаяся на анализе средств массовой информации

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НГС отметил 25 лет в 2023 году

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Сайт НГС возглавил топ-20 самых цитируемых СМИ Новосибирской области — рейтинг по итогам первого квартала 2023 года составила компания «Медиалогия».

«Медиалогия» является лидером в мониторинге и анализе СМИ и соцмедиа. Продуктами «Медиалогии» пользуются ведущие коммерческие компании, государственные министерства и ведомства, а также региональные администрации. «Медиалогия» автоматически мониторит около 250 тыс. платформ, включающих более 2,4 млрд аккаунтов соцмедиа.

— В этом году НГС отметил 25-летие. Первое место в рейтинге цитируемости региональных СМИ и рост посещаемости говорит о том, что мы — актуальное, оперативное и влиятельное издание с большими перспективами и отличной командой. Наши новости читают и цитируют, потому что они эксклюзивные и, что крайне важно, объективные. Значительно увеличив скорость выдачи контента, количество, экспериментируя с форматами и новыми темами, мы не потеряли самое главное: качество, экспертизу и доверие читателей, а это дорогого стоит. Спасибо вам, наши читатели, что рассказываете свои истории и делитесь проблемами. Мы всегда на связи и готовы узнавать, информировать, помогать и вместе делать Новосибирск лучше. И от меня лично: спасибо крутой команде НГС, благодаря которой каждое утро тысяч новосибирцев уже много лет и по сей день начинается с нашего сайта, — говорит главный редактор НГС Марина Малкова.

Вот так выглядит начало списка «Медиалогии»:

В основе анализа «Медиалогии» лежит собственный индекс цитируемости (ИЦ)

В основе анализа «Медиалогии» лежит собственный индекс цитируемости (ИЦ)

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Рейтинг, который возглавил НГС, построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 84 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы, отмечают создатели. Кроме того, при расчете рейтингов не учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер.

В этом году НГС уже в пятый раз будет проводить «Народную премию». Во время церемонии, которая состоится 5 июня, мы будем вручать награду лучшему бизнесу Новосибирска по версии наших читателей. Всё, что связано с мероприятием, мы собираем в этом сюжете на нашем сайте.

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