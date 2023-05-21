НГС возглавил топ-20 самых цитируемых СМИ Новосибирской области

— В этом году НГС отметил 25-летие . Первое место в рейтинге цитируемости региональных СМИ и рост посещаемости говорит о том, что мы — актуальное, оперативное и влиятельное издание с большими перспективами и отличной командой. Наши новости читают и цитируют, потому что они эксклюзивные и, что крайне важно, объективные. Значительно увеличив скорость выдачи контента, количество, экспериментируя с форматами и новыми темами, мы не потеряли самое главное: качество, экспертизу и доверие читателей, а это дорогого стоит. Спасибо вам, наши читатели, что рассказываете свои истории и делитесь проблемами. Мы всегда на связи и готовы узнавать, информировать, помогать и вместе делать Новосибирск лучше. И от меня лично: спасибо крутой команде НГС, благодаря которой каждое утро тысяч новосибирцев уже много лет и по сей день начинается с нашего сайта, — говорит главный редактор НГС Марина Малкова.