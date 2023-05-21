НГС возглавил топ-20 самых цитируемых СМИ Новосибирской области

Сайт НГС возглавил
«Медиалогия» является лидером в мониторинге и анализе СМИ и соцмедиа. Продуктами «Медиалогии» пользуются ведущие коммерческие компании, государственные министерства и ведомства, а также региональные администрации. «Медиалогия» автоматически мониторит около
— В этом году НГС отметил
Вот так выглядит начало списка «Медиалогии»:
Рейтинг, который возглавил НГС, построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 84 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы, отмечают создатели. Кроме того, при расчете рейтингов не учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер.
В этом году НГС уже в пятый раз будет проводить «Народную премию». Во время церемонии, которая состоится 5 июня, мы будем вручать награду лучшему бизнесу Новосибирска по версии наших читателей. Всё, что связано с мероприятием, мы собираем в этом сюжете на нашем сайте.