Краснодарский край переживает шторм — есть ли задержки самолетов

В международном аэропорту Сочи пояснили, повлиял ли бушующий в Красножарском края шторм на вылет самолетов.
— На текущий момент задержек по вылетам у нас нет, аэропорт работает в штатном режиме. Те рейсы, которые должны вылететь в вечернее время и у них указана задержка, это связано с решением авиакомпании, — пояснил диспетчер.
В аэропорту Толмачево также сообщили, что самолеты из Новосибирска в Сочи вылетают по расписанию.
Напомним, в Краснодарском крае второй день бушует шторм. Сильный ветер валит деревья и срывает крыши с домов. Также в некоторых городах произошли сбои электроэнергии, а железнодорожный транспорт курсирует с опозданием.
В авиакомпании «Аэрофлот» пассажирам, которые должны вылетать из Сочи в другие города предложили поменять билет на другую дату.
— В связи с затруднённой транспортной доступностью аэропорта Сочи из-за последствий неблагоприятных метеоусловий предлагаем пассажирам с билетами на 27 ноября бесплатно перенести дату вылета. Изменения можно произвести в пределах 24 часов от времени, указанного в билете, — говорится в сообщении.
Отметим, что ближайший самолет из Сочи в Новосибирск авиакомпании «Аэрофлот» должен вылететь в 17:55 местного времени.
Ранее журналист редакция НГС поговорил с новосибирцами, которые сейчас носятся в эпицентре бушующей стихии. Они рассказали о происходящем в Краснодарском крае.