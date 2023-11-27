Краснодарский край переживает шторм — есть ли задержки самолетов

В международном аэропорту Сочи пояснили, повлиял ли бушующий в Красножарском края шторм на вылет самолетов.

— На текущий момент задержек по вылетам у нас нет, аэропорт работает в штатном режиме. Те рейсы, которые должны вылететь в вечернее время и у них указана задержка, это связано с решением авиакомпании, — пояснил диспетчер.

