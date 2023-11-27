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Разрушилась кирпичная кладка: власти Бердска объяснили, как сибирячка провалилась в канализацию

Администрация починила колодец спустя несколько дней

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Сибиряка гуляла с собакой, когда неожиданно у нее из-под ног ушла земля

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В мэрии Бердска объяснили, как сломался колодец, в который в начале ноября провалилась местная жительница. Елена Иванова чуть не утонула в сточных водах, но ее спас прохожий. Инцидент произошел в районе Карла Маркса, 58.

— Вследствие газовой коррозии произошло разрушение кирпичной кладки стен колодца, что вызвало просадку железобетонных колец, которые сломали канализационные трубопроводы. Далее из-за отсутствия герметичности стенок колодца произошел размыв грунта в районе колодца и образовался провал, — рассказали в пресс-службе администрации города Бердск.

Спустя несколько дней после происшествия, 12 ноября, канализационный трубопровод восстановили, смонтировали новый канализационный колодец и выполнили обратную засыпку. Коллектор снова работает.

На прошлой неделе в поселке Элитном Новосибирского района у жителей из кранов полилась грязная вода ржавого оттенка.

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КанализацияБердскПровалСибирячка
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