Разрушилась кирпичная кладка: власти Бердска объяснили, как сибирячка провалилась в канализацию

В мэрии Бердска объяснили, как сломался колодец, в который в начале ноября провалилась местная жительница. Елена Иванова чуть не утонула в сточных водах, но ее спас прохожий. Инцидент произошел в районе Карла Маркса, 58.
— Вследствие газовой коррозии произошло разрушение кирпичной кладки стен колодца, что вызвало просадку железобетонных колец, которые сломали канализационные трубопроводы. Далее из-за отсутствия герметичности стенок колодца произошел размыв грунта в районе колодца и образовался провал, — рассказали в пресс-службе администрации города Бердск.
Спустя несколько дней после происшествия, 12 ноября, канализационный трубопровод восстановили, смонтировали новый канализационный колодец и выполнили обратную засыпку. Коллектор снова работает.
На прошлой неделе в поселке Элитном Новосибирского района у жителей из кранов полилась грязная вода ржавого оттенка.