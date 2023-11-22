Световой потолок появится на аллее парка в центре Новосибирска

В Новосибирске на аллее появится световой потолок с гирляндами. Новогоднее оформление выполнят на территории Центрального парка.
Информация об этом появилась на сайте госзакупок 22 ноября, работы выполнят на участке от улицы Мичурина до Новосибирского музыкального театра. За праздничное оформление площадки готовы заплатить 1,3 миллиона рублей.
— Установить, подключить и декорировать световой потолок на аллее парка «Центральный». Элементы композиции и комплектующие находятся на складе заказчика, — указано в документах.
В техническом задании к закупке уточняется, что подрядчик проведет подготовительные работы к монтажу, установит бетонные блоки и столбы на участке парка. Победитель закупки также выполнит монтаж тросовой системы и световых элементов конструкции. Речь идет о гирляндах.
Источником финансирования работ станут бюджетные средства. Выполнить новогоднее оформление площадки необходимо с 26 ноября по 9 декабря этого года. Заказчиком закупки стало МАУК Новосибирска «Городская дирекция творческих программ».
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