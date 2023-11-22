Световой потолок появится на аллее парка в центре Новосибирска

В Новосибирске на аллее появится световой потолок с гирляндами. Новогоднее оформление выполнят на территории Центрального парка.



Информация об этом появилась на сайте госзакупок 22 ноября, работы выполнят на участке от улицы Мичурина до Новосибирского музыкального театра. За праздничное оформление площадки готовы заплатить 1,3 миллиона рублей.

