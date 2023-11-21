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СрочноНад Новосибирском будет летать вертолет Ми-8
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Над Новосибирском по ночам будет летать вертолет Ми-8 — зачем он нужен

Новосибирцев просят не беспокоиться

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С помощью вертолета находят дефекты на теплосетях

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Над Новосибирском скоро будет летать вертолет Ми-8 и беспилотники. С их помощью СГК планирует проверить теплосети города, об этом сообщили в официальном телеграм-канале компании.

По данным СГК, в ближайшие дни с воздуха обследуют 64 кв. м теплотрасс, для работ используют тепловизор, который считывает контраст температур и измеряет степень нагрева поверхности объектов. Так разница температур внешнего воздуха и теплоносителя помогает обнаружить дефекты на трубопроводах, находящихся под землей, нарушение изоляции, места затопления сетей.

Для более эффективной работы, чтобы исключить влияние солнца, вертолет и беспилотники будут летать ночью и вечером.

— Решение о возможности вылета принимается поздно вечером, с учетом погоды и по разрешению диспетчерских летных служб аэропорта Толмачево. Поэтому просим горожан не беспокоиться и заранее приносим извинения за возможные неудобства! — сообщили в СГК.

Как отметили в организации, всего в Новосибирске СГК эксплуатирует более 3 тысяч км теплотрасс. В 2022 год таким способом обследовали около 250 км теплотрасс и обнаружили 118 мест утечек.

В октябре прошлого года жители Новосибирска пожаловались на вертолеты, которые кружили над центром города, тогда СГК также проводила обследование с помощью аэросъемки.

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