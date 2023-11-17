Застройщику, обманувшему новосибирских дольщиков на 350 млн, дали условный срок — прокуратура выступила против

Прокуратура не согласна с решением суда

Суд признал виновным застройщика по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Мужчине назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. По пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) назначили 2 года и 6 месяцев лишения свободы, но освободили от наказания за истечением срока давности.

— С учетом категории и тяжести совершенного преступления, количества пострадавших от действий виновного лиц, не возмещения ущерба по делу, прокурор предлагал суду назначить виновному по совокупности преступлений 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На решение суда будет принесено апелляционное представление, — заявили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

