Застройщику, обманувшему новосибирских дольщиков на 350 млн, дали условный срок — прокуратура выступила против

Прокуратура Новосибирской области не согласилась с решением суда по уголовному делу о хищении денег дольщиков. Как рассказали в ведомстве, директора строительной организации за мошенничество и отмывание денег, но дали только условный срок.
Дом не построили, а деньги забрали
Как ранее сообщали в Прокуратуре Новосибирской области, дом собиралась построить компания ООО «Совелл», директором которой был Эдуард Григорьев. По данным сервиса Контур.Фокус, компания существовала с 2012 года. В 2021 году её поставили на учет и признали банкротом.
С 2013 по 2017 года подсудимый заключал договоры с дольщиками для строительства дома по адресу Есенина, 12/1. При этом взятые обязательства мужчина не выполнил, а деньги похитил. От действий подсудимого пострадали 153 человека, общий ущерб составил 350 миллионов рублей. Также мужчина совершил финансовые операции с похищенными средствами на общую сумму свыше 25 миллионов рублей.
Прокуратура не согласна с решением суда
Суд признал виновным застройщика по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Мужчине назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. По пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) назначили 2 года и 6 месяцев лишения свободы, но освободили от наказания за истечением срока давности.
— С учетом категории и тяжести совершенного преступления, количества пострадавших от действий виновного лиц, не возмещения ущерба по делу, прокурор предлагал суду назначить виновному по совокупности преступлений 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На решение суда будет принесено апелляционное представление, — заявили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Как была решена проблема с домом
Дом на Есенина 12/1 был введен в эксплуатацию в конце ноября. На достройку объекта было направлено больше 300 миллионов рублей.
Как рассказывали прежде в пресс-службе Правительства Новосибирской области, история долгостроя на Есенина 12/1 длится больше 10 лет. Чтобы его построить региональные власти направили средства из инвестиционных проектов. Достройкой дома на Есенина занимался застройщик ООО СГ «Меридиан», входящий в состав ГК «Первый строительный фонд».
По инвестпроекту инициатор выделяет средства на решение проблем обманутых дольщиков и предоставляет жилплощадь уже пострадавшим. За это ему без торгов предоставляется земельный участок для строительства.
Осенью этого года дольщики долгостроя в микрорайоне Закаменском, 16, который совсем скоро должны сдать, обнаружили, что больше не владеют купленными в 2010-х годах квартирами. НГС разбирался в конфликте с застройщиком.