На площади Ленина появился «прозрачный» пост полиции — смотрим, что там внутри

В Центральном районе Новосибирска появился стационарный пост полиции, часть которого выполнена из прозрачного материала — стекла. Сооружение разместили на площади Ленина на территории Театрального сквера.
Открытие состоялось днем 10 ноября, участие в нем приняли мэр Новосибирска Анатолий Локоть и начальник УМВД России по Новосибирску Алексей Захаров. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков также присутствовал на мероприятии. Публикуем фотографии поста и показываем, что находится внутри него.
— Стационарный пост полиции — особый вид патрульно-постового наряда. Он обеспечивает пешее патрулирование закреплённой за ним территории с одновременным постоянным присутствием сотрудника полиции, — уточнили в мэрии Новосибирска.
В мае этого года в селе Толмачево Новосибирской области открыли новый участковый пункт полиции со стеклянными стенами. Его построила для МВД компания застройщика одного из микрорайонов.