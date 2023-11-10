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На площади Ленина появился «прозрачный» пост полиции — смотрим, что там внутри

Часть сооружения выполнили из стекла

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Открытие прошло на площади Ленина

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В Центральном районе Новосибирска появился стационарный пост полиции, часть которого выполнена из прозрачного материала — стекла. Сооружение разместили на площади Ленина на территории Театрального сквера.

Открытие состоялось днем 10 ноября, участие в нем приняли мэр Новосибирска Анатолий Локоть и начальник УМВД России по Новосибирску Алексей Захаров. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков также присутствовал на мероприятии. Публикуем фотографии поста и показываем, что находится внутри него.

Часть поста выполнена из стекла, другая покрыта деревянным материалом

Часть поста выполнена из стекла, другая покрыта деревянным материалом

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Через стекло можно разглядеть офисную мебель. Судя по фотографиям, там также есть компьютер и принтер

Через стекло можно разглядеть офисную мебель. Судя по фотографиям, там также есть компьютер и принтер

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Внутри поста полиции находится помещение для задержанных

Внутри поста полиции находится помещение для задержанных

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Мероприятие приурочено ко Дню сотрудника органов внутренних дел России. Пост открыли мэр Новосибирска и начальник УМВД по городу

Мероприятие приурочено ко Дню сотрудника органов внутренних дел России. Пост открыли мэр Новосибирска и начальник УМВД по городу

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— Стационарный пост полиции — особый вид патрульно-постового наряда. Он обеспечивает пешее патрулирование закреплённой за ним территории с одновременным постоянным присутствием сотрудника полиции, — уточнили в мэрии Новосибирска.

Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, стены поста частично сделали из стекла, чтобы полицейские имели хороший обзор площади Ленина. Через прозрачный материал горожане также могут видеть работу сотрудников ведомства <br /><br />

Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, стены поста частично сделали из стекла, чтобы полицейские имели хороший обзор площади Ленина. Через прозрачный материал горожане также могут видеть работу сотрудников ведомства

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В Новосибирске работают три поста полиции, частично выполненные из стекла. Один из них находится на Михайловской набережной, сообщили НГС в пресс-службе ведомства

В Новосибирске работают три поста полиции, частично выполненные из стекла. Один из них находится на Михайловской набережной, сообщили НГС в пресс-службе ведомства

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В мае этого года в селе Толмачево Новосибирской области открыли новый участковый пункт полиции со стеклянными стенами. Его построила для МВД компания застройщика одного из микрорайонов.

МВДПолицияПлощадь ЛенинаАнатолий ЛокотьТеатральный сквер
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