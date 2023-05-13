Стеклянные стены и светлые тона: под Новосибирском построили стильный отдел полиции — смотрим фото

— Мы живем в селе, и тут с общественной безопасностью всё решалось просто — нужен свой Анискин. То есть человек, который живет на территории, всех знает и его все знают, знает, кто с кем спит, кто с кем бухает. А чтобы такой Анискин появился, ему нужно создать хорошие условия, надлежащие. В городе такие условия создать проще. В селе требуется больше перемещений, затраты на транспорт. Такая идея родилась, чтобы создать условия для человека, оборудовать места, квартиру дать, — рассказал Алексей Кузнецов.