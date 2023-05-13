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Стеклянные стены и светлые тона: под Новосибирском построили стильный отдел полиции — смотрим фото

Новое здание открыли сегодня в селе Толмачево

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Участковые будут работать для всего села Толмачево

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В новосибирском селе Толмачево сегодня, 13 мая, открыли новый участковый пункт полиции. Его построила для МВД компания застройщика микрорайона «Пригородного простора» Алексея Кузнецова.

Здание выполнено в белых тонах и имеет стеклянные стены. На открытие пункта приехали губернатор Новосибирской области и начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков.

Алексей Кузнецов утверждает, что не считал, во сколько обошлось здание

Алексей Кузнецов утверждает, что не считал, во сколько обошлось здание

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— Мы живем в селе, и тут с общественной безопасностью всё решалось просто — нужен свой Анискин. То есть человек, который живет на территории, всех знает и его все знают, знает, кто с кем спит, кто с кем бухает. А чтобы такой Анискин появился, ему нужно создать хорошие условия, надлежащие. В городе такие условия создать проще. В селе требуется больше перемещений, затраты на транспорт. Такая идея родилась, чтобы создать условия для человека, оборудовать места, квартиру дать, — рассказал Алексей Кузнецов.

В здании сейчас два оборудованных кабинета — для участкового и для сотрудника по работе с несовершеннолетними

В здании сейчас два оборудованных кабинета — для участкового и для сотрудника по работе с несовершеннолетними

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В будущем в «Пригородном просторе» появится система распознавания лиц. Алексей Кузнецов надеется, что так в селе станет безопаснее.

В «Пригородном просторе» собираются установить систему распознавания лиц

В «Пригородном просторе» собираются установить систему распознавания лиц

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Одна из сотрудниц нового отдела полиции живет в «Пригородном просторе»

Одна из сотрудниц нового отдела полиции живет в «Пригородном просторе»

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Здание двухэтажное. На втором этаже располагается помещение «под перспективу» — сейчас оно пустует

Здание двухэтажное. На втором этаже располагается помещение «под перспективу» — сейчас оно пустует

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На открытие приехали депутаты

На открытие приехали депутаты

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После передачи здания полицейские должны установить доски с информацией

После передачи здания полицейские должны установить доски с информацией

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Начальник ГУ МВД по Новосибирской области также предложил установить специальные решетки

Начальник ГУ МВД по Новосибирской области также предложил установить специальные решетки

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Внутри висит табличка с фотографией президента России Владимира Путина

Внутри висит табличка с фотографией президента России Владимира Путина

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В микрорайоне Аэропорт реконструировали здание спорткомплекса, которое несколько лет стояло без дела. Журналисты НГС проникли внутрь до открытия и узнали, в чём особенность новой площадки.

УчастковыйПолицияПригородный просторТолмачево
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