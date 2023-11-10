freedom
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 5/10
usd 91.93
eur 98.41
СрочноДольщики узнали, что их договоры аннулировались
Все новости
Все новости

Магнитная буря обрушится на Новосибирскую область — сколько она продлится

Метеозависимым стоит подготовиться

935

Метеозависимые люди остро реагируют на магнитные бури

Поделиться

В Новосибирской области ожидается магнитная буря — она начнется уже в эти выходные. Данные опубликовала лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Показатели ожидаются на уровне слабой магнитной бури.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитная буря начнется 11 ноября примерно в 22:00 по новосибирскому времени. Пик придется на период с 04:00 до 10:00 12 ноября. Затем она начнет стихать. Всё должно нормализоваться уже к полудню воскресенья.

Буря продлится шесть часов

Буря продлится шесть часов

Поделиться

5 ноября из-за прошлой магнитной бури в небе над Новосибирском заметили северное сияние. Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял его на видео. По его словам, настолько красочного явления он не наблюдал очень давно.

По теме

Магнитная буряМагнитная буря в НовосибирскеМетеозависимость
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter