Магнитная буря обрушится на Новосибирскую область — сколько она продлится

В Новосибирской области ожидается магнитная буря — она начнется уже в эти выходные. Данные опубликовала лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Показатели ожидаются на уровне слабой магнитной бури.
По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитная буря начнется
5 ноября из-за прошлой магнитной бури в небе над Новосибирском заметили северное сияние. Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял его на видео. По его словам, настолько красочного явления он не наблюдал очень давно.