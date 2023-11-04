«На Вашингтон»: в центре Новосибирска заметили десятки автомобилей с флагами — часть из них военные

В Новосибирске сегодня, 4 ноября, возле площади Ленина заметили машины с флагами. Среди них также было несколько военных автомобилей.
Ретромашины и исторические автомобили приехали от «Стальной гвардии» — организации от музея времени Новосибирска. Как рассказал НГС глава этого отдела Анатолий Киселев, после площади Ленина автомобили поехали к Монументу Славы на левом берегу. В пробеге участвовали три военных автомобиля, одна историческая «Волга» и 15 машин.
В мероприятии участвовало около 30 человек. На Монументе Славы им вручили благодарственные письма. После автомобили поедут в музей.
По центру Новосибирска 7 октября проехала колонна автомобилей в честь дня рождения президента России Владимира Путина, которому сегодня исполнился 71 год.