freedom
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 3/10
usd 93.04
eur 99.01
Тема дняВ центре заметили десятки автомобилей с флагами
Все новости
Все новости

«На Вашингтон»: в центре Новосибирска заметили десятки автомобилей с флагами — часть из них военные

Пробег устроили в честь Дня народного единства

4 779

Мероприятие подготовлено к Дню народного единства

Поделиться

В Новосибирске сегодня, 4 ноября, возле площади Ленина заметили машины с флагами. Среди них также было несколько военных автомобилей.

Ретромашины и исторические автомобили приехали от «Стальной гвардии» — организации от музея времени Новосибирска. Как рассказал НГС глава этого отдела Анатолий Киселев, после площади Ленина автомобили поехали к Монументу Славы на левом берегу. В пробеге участвовали три военных автомобиля, одна историческая «Волга» и 15 машин.

Всего на площади было 19 машин

Всего на площади было 19 машин

Поделиться

В мероприятии участвовало около 30 человек. На Монументе Славы им вручили благодарственные письма. После автомобили поедут в музей.

Прохожие фотографировались с военными автомобилями

Прохожие фотографировались с военными автомобилями

Поделиться

Автомобили новосибирцы заметили в обед в субботу

Автомобили новосибирцы заметили в обед в субботу

Поделиться

По центру Новосибирска 7 октября проехала колонна автомобилей в честь дня рождения президента России Владимира Путина, которому сегодня исполнился 71 год.

ПробегАвтомобилиПлощадь ЛенинаДень народного единства
  • ЛАЙК11
  • СМЕХ7
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ10
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter