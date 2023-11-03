Сибиряк раздает резиновых уточек в общественном транспорте — НГС ищет мужчину, который подарил 160 игрушек пассажирам

Жительнице Новосибирска вчера, 2 ноября, в трамвае №13 подарили небольшую резиновую уточку. Как рассказала НГС читательница Елена, она ехала вечером домой, когда мужчина подарил ей игрушку.
— Я стояла книгу читала и рядом сидела моя подруга. Вдруг кто-то положил прямо на страницы резиновую уточку. Я сначала испугалась, а потом увидела мужчину перед собой, — вспоминает сибирячка.
Незнакомец также подарил уточку подруги Елены. Как мужчина объяснил Елене, он купил 160 игрушек и раздал их в общественном транспорте.
— Это было так мило и по-доброму. Как какое-то чудо из фильмов. Мы с подругой улыбались и он сказал, что улыбки людей стоят этого, — добавила Елена.
Незнакомец вышел на следующей остановке, а девушки поехали дальше. Как добавила Елена, подарок надолго поднял ей настроение.
В конце октября новосибирец раздал 56 тысяч рублей случайным прохожим. Андрей Трухин дарил по тысяче рублей людям за мысленную «услугу».