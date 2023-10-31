Село или город. Кто чаще заключает контракт на военную службу — отвечает комиссар Новосибирской области

Военный комиссар Новосибирской области полковник Евгений Кудрявцев в прямом эфире ОТС объяснил, кто идет служить по контракту чаще — жители города или сельской местности.
— Примерно половина на половину. Больше идет из районных центров, сельской местности, по разным причинам. Это связано с наличием работы и попыткой реализовать себя, так в городе больше возможности, — завил Евгений Кудрявцев.
Ранее военный комиссар рассказал, сколько получают военнослужащие, заключившие контракт и находящиеся в зоне СВО. В ноябре выплаты должны увеличиться, потому что произошла индексация. Также жители Новосибирской области, которые заключили контракт впервые, могут получить единовременную выплату от губернатора в размере 100 тысяч рублей.