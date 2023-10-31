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Военный комиссар Новосибирской области назвал минимальные выплаты для контрактников на СВО

По словам Евгения Кудрявцева сумма может увеличиваться за активные боевые действия

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В октябре, отметил военный комиссар, произошла индексация, в ноябре у военнослужащих увеличится сумма выплат

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Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев рассказал, сколько получают военнослужащие, заключившие контракт и находящиеся в зоне СВО.

— При первом заключении контракта от 1 года и выше, сразу выплачивается единовременно 195 тысяч рублей, — сказал Евгений Кудрявцев. — Денежное довольствие составляет от 204 тысяч рублей, это минимальная выплата рядового, стрелка, не имеющего дополнительных наград. В октябре произошла индексация, в ноябре выплата будет выше

Также военный комиссар отметил, что дополнительные выплаты военнослужащие получают за активные боевые действия, уничтожение техники и подразделений противника.

Кроме того, полковник напомнил, что для жителей региона, заключившим первый контракт, существует единовременная выплата от губернатора в размере 100 тысяч рублей.

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