Военный комиссар Новосибирской области назвал минимальные выплаты для контрактников на СВО

Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев рассказал, сколько получают военнослужащие, заключившие контракт и находящиеся в зоне СВО.
— При первом заключении контракта от 1 года и выше, сразу выплачивается единовременно 195 тысяч рублей, — сказал Евгений Кудрявцев. — Денежное довольствие составляет от 204 тысяч рублей, это минимальная выплата рядового, стрелка, не имеющего дополнительных наград. В октябре произошла индексация, в ноябре выплата будет выше
Также военный комиссар отметил, что дополнительные выплаты военнослужащие получают за активные боевые действия, уничтожение техники и подразделений противника.
Кроме того, полковник напомнил, что для жителей региона, заключившим первый контракт, существует единовременная выплата от губернатора в размере 100 тысяч рублей.