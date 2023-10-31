Отель для насекомых и песочница с костями: в микрорайоне Стрижи хотят построить новый сквер — смотрим проект

В Новосибирске решили построить новый сквер в микрорайоне Стрижи около строящегося бассейна и действующей лыжной базой. На территории зеленой зоны хотят разместить отель для насекомых, песочницу с костями для раскопок и фонари в виде гибкой ленты.
Смотрите в материале НГС дизайн-проект будущего сквера.
Территория проектирование нового сквера расположена в Заельцовском районе на улице Охотской, недалеко от озера Жемчужина Сибири. К участку примыкают строящийся бассейн и центр зимних видов спорта, рядом расположена школа и детский сад, а также жилые комплексы «Начало мая», «Эволюция», строящиеся дома «Новелла».
Как следует из данных публичной кадастровой карты, участок не размежеван. Площадь проектируемой территории — 0,48 га. Сейчас зеленую зону не используют.
Согласно исследованиям архитектурной мастерской, территория проектирования сложная, здесь скапливается вода, перепад рельефа составляет от 2,1 м до 2,7 м, а отдельные зоны участка заполняют маргиналы.
Архитектурная мастерская Adaptik-A также занималась проектами Михайловской набережной, парка «Городское начало», Заельцовского парка и парка «Арена» рядом со строящимся ЛДС.
По данным базы данных «Контур.Фокус», ООО «Адаптик-А» образовано в 2015 году. Директор — Игорь Карнаухов, он же является одним из учредителей. Другие учредители — Павел Носарев (33%) и Александр Савинов (33%). На конец 2022 года выручка компании составила 3,4 млн рублей, чистая прибыль — 439 тысяч рублей.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать о проекте больше.
Недавно мэрия показала проект сквера, расположенного рядом со строящимся ЖК «Сакура» и зданием Законодательного собрания. Зеленая зона будет посвящена Юрию Бугакову депутату и основателю племзавода «Ирмень». Но вместо типичного бюста здесь появятся светящиеся фигуры разноцветных коров и зона отдыха в виде тетрапака. Журналист НГС побывала на обсуждении, и узнала, чем недовольны жители.