Отель для насекомых и песочница с костями: в микрорайоне Стрижи хотят построить новый сквер — смотрим проект

Архитектурная мастерская Adaptik-A также занималась проектами Михайловской набережной, парка «Городское начало», Заельцовского парка и парка «Арена» рядом со строящимся ЛДС.



По данным базы данных «Контур.Фокус», ООО «Адаптик-А» образовано в 2015 году. Директор — Игорь Карнаухов, он же является одним из учредителей. Другие учредители — Павел Носарев (33%) и Александр Савинов (33%). На конец 2022 года выручка компании составила 3,4 млн рублей, чистая прибыль — 439 тысяч рублей.



НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать о проекте больше.