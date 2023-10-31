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Отель для насекомых и песочница с костями: в микрорайоне Стрижи хотят построить новый сквер — смотрим проект

Зеленая зона появится в спортивном кластере, недалеко от озера «Жемчужина Сибири»

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Сквер окружен новыми жилыми комплексами

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В Новосибирске решили построить новый сквер в микрорайоне Стрижи около строящегося бассейна и действующей лыжной базой. На территории зеленой зоны хотят разместить отель для насекомых, песочницу с костями для раскопок и фонари в виде гибкой ленты.

Смотрите в материале НГС дизайн-проект будущего сквера.

Территория проектирование нового сквера расположена в Заельцовском районе на улице Охотской, недалеко от озера Жемчужина Сибири. К участку примыкают строящийся бассейн и центр зимних видов спорта, рядом расположена школа и детский сад, а также жилые комплексы «Начало мая», «Эволюция», строящиеся дома «Новелла».

Как следует из данных публичной кадастровой карты, участок не размежеван. Площадь проектируемой территории — 0,48 га. Сейчас зеленую зону не используют.

Разработчики предлагают использовать участок, как транзит, место для спорта и отдыха

Разработчики предлагают использовать участок, как транзит, место для спорта и отдыха

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Согласно исследованиям архитектурной мастерской, территория проектирования сложная, здесь скапливается вода, перепад рельефа составляет от 2,1 м до 2,7 м, а отдельные зоны участка заполняют маргиналы.

В сквере будет две входные группы с разных сторон, песочница и полоса препятствий для детей

В сквере будет две входные группы с разных сторон, песочница и полоса препятствий для детей

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На территории есть хороший зеленый каркас из берез и сосен, его решили усилить кустарниками и многолетниками. Но специалисты все равно хотят проредить заросли, потому что в отдельных местах они достаточно плотные

На территории есть хороший зеленый каркас из берез и сосен, его решили усилить кустарниками и многолетниками. Но специалисты все равно хотят проредить заросли, потому что в отдельных местах они достаточно плотные

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Освещение хотят разделить на две группы: основное и событийное. Из необычных источников света архитекторы предлагают использовать световые шары и гибкую ленту

Освещение хотят разделить на две группы: основное и событийное. Из необычных источников света архитекторы предлагают использовать световые шары и гибкую ленту

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В сквере хотят разместить несколько свободных площадок без функционального зонирования, чтобы посетители сами адаптировали зеленую зону под себя. Дорожки и площадки специально сделают извилистыми и гибкими, чтобы сохранить растения

В сквере хотят разместить несколько свободных площадок без функционального зонирования, чтобы посетители сами адаптировали зеленую зону под себя. Дорожки и площадки специально сделают извилистыми и гибкими, чтобы сохранить растения

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Лавочки также хотят сделать необычной формы, чтобы их не могли использовать скейтеры и самокатеры

Лавочки также хотят сделать необычной формы, чтобы их не могли использовать скейтеры и самокатеры

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В песочнице могут появиться кости динозавров, чтобы дети могли проводить раскопки

В песочнице могут появиться кости динозавров, чтобы дети могли проводить раскопки

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Детская площадка будет оснащена полосой препятствия

Детская площадка будет оснащена полосой препятствия

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Тропы предлагают сделать разными по форме и объемам

Тропы предлагают сделать разными по форме и объемам

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В сквере также планируют разместить отель для насекомых, чтобы можно было наблюдать за жизнью живых существ

В сквере также планируют разместить отель для насекомых, чтобы можно было наблюдать за жизнью живых существ

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Архитектурная мастерская Adaptik-A также занималась проектами Михайловской набережной, парка «Городское начало», Заельцовского парка и парка «Арена» рядом со строящимся ЛДС.

По данным базы данных «Контур.Фокус», ООО «Адаптик-А» образовано в 2015 году. Директор — Игорь Карнаухов, он же является одним из учредителей. Другие учредители — Павел Носарев (33%) и Александр Савинов (33%). На конец 2022 года выручка компании составила 3,4 млн рублей, чистая прибыль — 439 тысяч рублей.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать о проекте больше.

Недавно мэрия показала проект сквера, расположенного рядом со строящимся ЖК «Сакура» и зданием Законодательного собрания. Зеленая зона будет посвящена Юрию Бугакову депутату и основателю племзавода «Ирмень». Но вместо типичного бюста здесь появятся светящиеся фигуры разноцветных коров и зона отдыха в виде тетрапака. Журналист НГС побывала на обсуждении, и узнала, чем недовольны жители.

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Скверы и паркиДизайн-проектКонцепцияМикрорайон Стрижи
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