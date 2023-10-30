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«Как будто не в Новосибирске»: горожане публикуют в соцсетях фотографии красивого рассвета

Небо утром 30 октября было невероятно живописным

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Этим утром рассвет в Новосибирске был зрелищным

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Новосибирцы утром, 30 октября, публикуют в соцсетях и историях мессенджеров красивые фотографии рассвета. Небо ранним утром было невероятно яркое.

Рассвет начался в 8:27. Небо на горизонте сначала окрасилось в розовый, затем стало ярко-красным на фоне синих облаков. При этом облака выглядели воздушными и объемными.

В группе «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте» фото рассвета опубликовал пользователь Игнат Фаталитов. На его снимках рассвет ярко-красный и с желтым заревом.

Игнат Фаталитов в группе «Моя Первомайка» разместил фото, где рассвет — ярко-красный

Игнат Фаталитов в группе «Моя Первомайка» разместил фото, где рассвет — ярко-красный

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Фотоаппарат Игната Фаталитова уловил и желтые блики на рассвете

Фотоаппарат Игната Фаталитова уловил и желтые блики на рассвете

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Рассвет, который сфотографировала читательница НГС Анна, нежно-розовый

Рассвет, который сфотографировала читательница НГС Анна, нежно-розовый

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Читательница НГС Анна прислала фото, на котором виднеется темно-серое небо и ярко-красный рассвет.

Еще одна сибирячка Анастасия в истории мессенджера WhatsApp разместила красивое фото рассвета рядом с высотным домом. От горизонта словно лучами в разные стороны расходятся розовые и белые разводы.

На фото жительницы Новосибирска Анастасии небо в разных оттенках

На фото жительницы Новосибирска Анастасии небо в разных оттенках

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Ранее НГС писал о том, что в небе надо городом заметили облака, напоминающие лица людей и силуэты животных. Кто-то увидел в них корову, кто-то — медведя.

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