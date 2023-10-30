«Как будто не в Новосибирске»: горожане публикуют в соцсетях фотографии красивого рассвета

Новосибирцы утром, 30 октября, публикуют в соцсетях и историях мессенджеров красивые фотографии рассвета. Небо ранним утром было невероятно яркое.
Рассвет начался в 8:27. Небо на горизонте сначала окрасилось в розовый, затем стало ярко-красным на фоне синих облаков. При этом облака выглядели воздушными и объемными.
В группе «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте» фото рассвета опубликовал пользователь Игнат Фаталитов. На его снимках рассвет ярко-красный и с желтым заревом.
Читательница НГС Анна прислала фото, на котором виднеется темно-серое небо и ярко-красный рассвет.
Еще одна сибирячка Анастасия в истории мессенджера WhatsApp разместила красивое фото рассвета рядом с высотным домом. От горизонта словно лучами в разные стороны расходятся розовые и белые разводы.
Ранее НГС писал о том, что в небе надо городом заметили облака, напоминающие лица людей и силуэты животных. Кто-то увидел в них корову, кто-то — медведя.