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«Глазки, носик, прикольно»: новосибирцы заметили необычные облака — кого они там разглядели

Облака они запечатлели на фото и видео вечером и ночью 2 августа

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Девушка рассмотрела в большом облаке корову

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Новосибирцы вечером и ночью 2 августа наблюдали необычные облака на небе. Кто-то рассмотрел в них лица людей, а кто-то — корову и собаку. Свои фото и видео они выложили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Кому-то это напомнило человеческий профиль

Кому-то это напомнило человеческий профиль

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— Кого-то напоминает, не могу понять. Смотрите, какие тучи, ребят, Новосибирск? Собака, коровка? Гав! Оно прям меняется с каждой минутой. Глазки, носик…Прикольно, — комментирует автор ролика.

А здесь сибиряки увидели людей, выглядывающих друг из-за друга

А здесь сибиряки увидели людей, выглядывающих друг из-за друга

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Кто-то сделал фотографии, на которых заметил 2 человеческих лица. Другие сделали снимок, на котором можно заметить «человека» в профиль.

Облака действительно выглядят необычно.

Ранее НГС писал о том, как небо Новосибирска раскрасилось яркими бликами из-за жуткой молнии. Читатели делились с редакцией впечатляющими фото и видео.

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