«Глазки, носик, прикольно»: новосибирцы заметили необычные облака — кого они там разглядели

Новосибирцы вечером и ночью 2 августа наблюдали необычные облака на небе. Кто-то рассмотрел в них лица людей, а кто-то — корову и собаку. Свои фото и видео они выложили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
— Кого-то напоминает, не могу понять. Смотрите, какие тучи, ребят, Новосибирск? Собака, коровка? Гав! Оно прям меняется с каждой минутой. Глазки, носик…Прикольно, — комментирует автор ролика.
Кто-то сделал фотографии, на которых заметил 2 человеческих лица. Другие сделали снимок, на котором можно заметить «человека» в профиль.
Облака действительно выглядят необычно.
Ранее НГС писал о том, как небо Новосибирска раскрасилось яркими бликами из-за жуткой молнии. Читатели делились с редакцией впечатляющими фото и видео.