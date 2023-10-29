В Новосибирске проведут общегородской форум — на него потратят 10 миллионов из бюджета

В Новосибирске ищут подрядчика для организации, проведения и сопровождения форума. За выполнение работ заказчик готов заплатить 10 миллионов рублей.
Информация об этом появилась на сайте госзакупок 26 октября. Речь идет о проведении VI общегородского форума «Новосибирск — город безграничных возможностей».
В описании объекта закупки уточняется, что заказчиком работ выступает МКУ Новосибирска «Агентство социальной политики Новосибирска», деловая программа мероприятия пройдет в пределах города — отдаленность от мэрии должна составить не более 4 километров.
— Исполнитель оказывает услуги по организации и проведению форума согласно деловой программе мероприятия. Исполнитель самостоятельно обеспечивает материально-техническую базу для оказания услуг, — указано в документах.
В виды оказываемых услуг вошли организация выставочной площадки, услуги охраны, волонтеров, антуражной группы и другое. В списке также находятся организация и проведение культурной и спортивной программы форума, услуги по обеспечению проживания участников мероприятия, регистрации и другое. Там также будут работать эксперты, спикеры и модераторы.
— Исполнитель должен обеспечить участие не менее 1000 человек в культурной и спортивной программе в соответствии с общей программой форума, предоставляемой заказчиком, — сообщается в описании объекта закупки.
В рамках культурной и спортивной программы подрядчику необходимо организовать показ инклюзивного спектакля в театре, проведение футбольного, хоккейного матчей, а также выступление популярной российской группы. Форум планируется провести с 28 ноября по 3 декабря. Источником финансирования работ выступают средства бюджета Новосибирска на этот год.
В августе в Новосибирске объявили аукцион для техсопровождения парада российского студенчества. За работы были готовы заплатить 13 миллионов рублей.