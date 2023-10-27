«А крысы у нас красивые!» Жительница Новосибирска обнаружила заросшую мусором помойку — видео с грызунами

В Заельцовском районе Новосибирска рядом с домами на улице Весенняя накопились горы мусора — многочисленные отходы лежат рядом с контейнерами, на дороге и тротуаре. Видео с помойки, по которой бегают многочисленные крысы, сняла читательница НГС Люция Деверева, которая выразила недовольство сложившейся ситуацией.
По словам Люции, проблема возникла неподалеку от жилого дома на Весенней, 10 и Новосибирского центра профессионального обучения (НЦПО) № 1.
В центре учится сын Люции. В ролике, снятом женщиной 26 октября, видно, что около мусорных контейнеров лежит множество различных мешков, бутылок, шин.
Как утверждает сибирячка, НЦПО № 1 неоднократно обращался в различные инстанции. Но пока добиться полного вывоза мусора и уборки территории якобы не удалось, обеспокоена Деверева.
Куда шли жалобы
В учебном заведении, которое находится на Весенней, 12, редакции предоставили копии жалоб — их направлялись в Роспотребнадзор, управляющую компанию и Государственную жилищную инспекцию. На жалобу НЦПО, поданную в апреле этого года, УК «Октябрьская» ответила следующим образом:
— Телефонограмму по вывозу ТКО сотрудники ЖЭУ регулярно передают в МУП «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ». — Прим. Ред.).
В еще одном ответе управляющей компании утверждается, что контейнерная площадка, в 16 метрах от НЦПО, соответствует Санитарным нормам и правилам.
Во время телефонного разговора одна из сотрудниц центра сообщила корреспонденту НГС о том, что мусор разлетается от ветра, и его объезжают автомобили.
— А крысы у нас красивые! — поиронизировала она.
В «Октябрьской» заявили, что с сентября не обслуживают контейнерную площадку вблизи НЦПО. Редакция связалась с управляющей компанией «Хорс», ответственной за дом на Весенней, 10. Там не смогли уточнить ситуацию, так как руководителя УК не было на месте.
Что говорит регоператор
Кроме того, НГС обратился в пресс-службу МУП «САХ», где описали сроки уборки отходов
— Проверка отчетной документации показала, что мусор с контейнерной площадки, которая относится к дому на Весенней, 10, вывозится регулярно, из пластиковых евроконтейнеров — ежедневно. ТКО из контейнеров вывозились 22, 23, 24, 25 И 26 октября. Вывоз раздельно собранных отходов запланирован на 27 октября, КГО (крупногабаритных отходов. — Прим. Ред.) — на 30 октября. Это также делается строго по графику. В обязанности регоператора ни входит ни создание, ни содержание контейнерных площадок — это прямая обязанность собственников из многоквартирного дома и, как правило, за уборку контейнерных площадок, своевременную дезинфекцию и дератизацию отвечает управляющая организация.
Недавно новосибирцы заметили крыс в продуктовом магазине на Красном проспекте. НГС также показывал видео с места.