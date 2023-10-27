«А крысы у нас красивые!» Жительница Новосибирска обнаружила заросшую мусором помойку — видео с грызунами

Как утверждает сибирячка, НЦПО № 1 неоднократно обращался в различные инстанции. Но пока добиться полного вывоза мусора и уборки территории якобы не удалось, обеспокоена Деверева.



Куда шли жалобы

В учебном заведении, которое находится на Весенней, 12, редакции предоставили копии жалоб — их направлялись в Роспотребнадзор, управляющую компанию и Государственную жилищную инспекцию. На жалобу НЦПО, поданную в апреле этого года, УК «Октябрьская» ответила следующим образом:



— Телефонограмму по вывозу ТКО сотрудники ЖЭУ регулярно передают в МУП «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ». — Прим. Ред.).

