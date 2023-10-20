«ЧОП не привлекаем»: в новосибирском аэропорту опровергли потерю службы транспортной безопасности

В новосибирском аэропорту Толмачево 20 октября опровергли потерю службы транспортной безопасности. Утром телеграм-канал «Mash Siberia» заявил, что из-за ошибки в документах объект будет охранять обыкновенный ЧОП.
— Обеспечение авиационной безопасности в аэропорту Толмачёво осуществляется службой авиационной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов. Служба работает в соответствии с установленными законодательно стандартами и правилами и имеет все разрешительные документы. Аэропорт для выполнения работ по обеспечению транспортной безопасности не привлекает ЧОП, — заявили НГС в пресс-службе Толмачево.
В аэропорту также добавили, что частично транспортную безопасность обеспечивает ФГУП «Управление Ведомственной Охраны Минтранса», но сейчас оно проходит обязательную аккредитацию.
Mash Siberia утром 20 октября заявил, что безопасность в Толмачево будут обеспечивать обычный ЧОП и полиция из-за того, что собственное подразделение транспортной безопасности не прошло аккредитацию.
— Вышел конфуз — в документах, в том числе в трудовых договорах, нашли ошибки. Недочёты обнаружили и в соблюдении антитеррористических требований. Минтранс не продлил службе разрешение на работу. Аэропорт оспаривал это в суде, но провалился. В Толмачёво остаётся обычный ЧОП и полиция, а вот специализированную службу транспортной безопасности придётся искать, — написал телеграм-канал.
НГС направил запрос в минтранс Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. При получении ответа материал будет дополнен.
Утром 20 октября в аэропорту Толмачево успешную посадку совершил самолёт рейса Москва-Томск с неисправностью одного из двух двигателей. В обстоятельствах инцидента разбирается транспортная прокуратура.