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В Новосибирске простились с композитором филармонии Владимиром Лямкиным — он скончался на 75-м году жизни

Он умер после продолжительной болезни

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Владимир Лямкин посвятил около 50 лет творческой деятельности

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В Новосибирске 19 октября простились с композитором государственной филармонии Владимиром Лямкиным. Об этом сообщили на сайте филармонии.

— 17 октября после продолжительной болезни на 75-м году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации, композитор, аранжировщик Владимир Владимирович Лямкин, — говорится в сообщении.

Как уточнили в филармонии, Владимир Лямкин посвятил около 50 лет творческой деятельности. За это время он создал несколько сотен произведений и аранжировок для народного и духового оркестров.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Владимира Евгеньевича.

В Новосибирской области 17 сентября ушел из жизни залуженный врач РФ, врач-хирург Владимир Гнидин.

КомпозиторВладимир ЛямкинНовосибирскФилармония
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