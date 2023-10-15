Телеканалы перестанут показывать в Новосибирской области — смотрим расписание

В Новосибирске и ближайших районах с 16 по 22 октября периодически не будут работать телевидение и радио. Как сообщили в Сибирском региональном центре РТРС, это связано с техническими работами на передатчиках.
— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.
Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий, — пояснили в РТРС.
Под отключение попадут два мультиплекса и несколько радиостанций. Прекратится вещание следующих каналов: «Россия 1», «Россия 24», Первый и Пятый каналы, НТВ, «Матч ТВ», «Карусель», «Россия Культура», ОТР, ТВ-Центра, «РенТВ», «СПАС», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», ТНТ, «МИР», «МузТВ», «Солнце» и «Ю-ТВ».
Из радиостанций под отключения попадают: «Радио 54», «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «МИР», «Городская Волна», «Авторадиоволна-Куйбышев» и «Авторадио».
Ранее в Новосибирске пропадал сигнал ТВ и радио. Перебои были 2 дня — с 18 по 20 июля.