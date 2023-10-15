Плющиха вместо Депутатского. Почему жители окраин не хотят переезжать в центр — три истории из отдаленных районов

У жизни в центре города есть множество преимуществ, но герои этого материала поселились подальше от него и ни о чем не жалеют. Они перечисляют плюсы проживания там, где нет метро, театров, спорткомплексов, а порой и кафе поблизости. Чем их привлекает окраина и почему жить там даже приятнее, чем в центральной части Новосибирска они рассказали корреспонденту НГС.
«Центр очень грязный». Татьяна, живет 7 лет на Родниках
Татьяна рассказывает, что квартиру в микрорайоне Родники выбирала долго и тщательно, ориентируясь на отзывы. Жилье в этом месте ее привлекло по многим параметрам, один из которых — отделка, с которой продавались квартиры. Тут она и поселилась в 2016 году.
— Очень нравится, что всё рядом — поликлиника, магазины, торговые центры. Много для детей развивающих студий, новые школы и детсады, бассейн, ледовая арена. Очень много мест, где можно спокойно погулять, как с детьми, так и пенсионерам. Много спортивных клубов, есть разнообразие секций, — перечисляет она.
Татьяна считает микрорайон безопасным и спокойным местом, это особенно важно для нее, поскольку она не переносит шум и суету, которую видит в центре города. Хотя там она никогда раньше не жила, но ездит в центральную часть каждый будний день на работу.
— А ещё там постоянные пробки, проблемы с отоплением, так как коммуникации старые, а к ним подключают новостройки. Единственный плюс центра — с работы быстрее добраться. Люди ведь каждый день не ходят в театры, кино, клубы. А что ещё хорошего в центре? Центр в Новосибирске очень грязный, — считает она.
У Татьяны также нет претензий к окружению на Родниках. Она подчеркивает, что в микрорайоне невозможно встретить бездомных:
— Здесь в основном люди сами покупают квартиры, и очень много военных по военным сертификатам приобретают. Мигранты тоже присутствуют, так как рядом оптовые базы и «Фудсиб», но проблем с ними нет.
Как говорит Татьяна, самое главное преимущество Родников перед микрорайонами в центре города — это тишина и развитая инфраструктура.
«В центре пробки еще хуже». Юлия, выбрала Акатуйский жилмассив
Юлия поселилась в Кировском районе в 2014 году, для проживания они с семьей выбрали Акатуйский — жилмассив на окраине Новосибирска, возле улицы Петухова. При этом в центр она ездит регулярно — бывает по работе в мэрии, суде и различных министерствах.
— В центр езжу очень много и часто. На маршрутке №10 до метро и там куда угодно. Частота моих поездок — 4–5 раз в неделю, — объясняет женщина.
В Акатуйском жилмассиве ее семью, как говорит Юлия, привлекла новизна домов и благоустройство:
— С полей рядом дует чистый воздух, роза ветров именно с южной стороны чаще. Самое главное — это новый район, поэтому тут отличное благоустройство и парк рядом. Парковочных мест в избытке, всегда есть куда поставить машину. Также рядом выезд из города на дачу, а через 6 остановок речка и пляж. Нам удобно добираться до любой точки города, а пробки не смущают, потому что в центре они ещё хуже. Администрация, полиция, суд и другие нужные учреждения рядом. Еще на Виктора Уса, 4, строят новую поликлинику. У нас во дворе три садика, а по периметру 4 школы. Ну а магазинов не счесть.
Юлия считает, что проблем в микрорайоне нет, но хочется, чтобы в Акатуйском было меньше мусора. При этом центр, по ее мнению, куда более загрязнен.
Что касается развлечений и другой инфраструктуры, то до Площади Маркса, где сосредоточены многие кафе, по пробкам можно доехать за 30 минут. Там же распложен кинотеатр, куда они приезжают время от времени с семьей. Бассейн и спорткомплекс есть недалеко от Акатуйского.
— Благополучная окраина или нет — вопрос спорный. Скажу по своему дому — 40% у нас мигранты. Но в этом, я считаю, есть преимущество — они не пьют! Не бомжуют и не наркоманят. Дети, конечно, могут вести себя иногда некорректно, но это лучше, чем наблюдать за пьяными драками в общежитиях в самом центре, — говорит Юлия.
«Смысл переплачивать?» Мария, живет на Плющихинском
Мария с семьей приобрели свое жилье на улице Татьяны Снежиной в 2016 году, до этого снимали, но в этом же районе.
— Нравится, потому что всё есть, и если бы не школа у сына на проспекте Дзержинского, то я бы спокойно работала на удалёнке, и мне не надо было отсюда никуда выезжать. Самой дальней точкой была бы «Лента». Здесь куча пунктов доставки, прекрасные тарифы на Яндекс.Доставку, быстрые курьеры. В целом инфраструктура максимально развита. Чего не хватает? Все жалуются, что парка не хватает, но я не совсем представляю, какой может быть парк в спальном районе, в отдалении, — рассказывает она.
Среди плюсов Мария также выделяет наличие парковочных мест и просторные дворы — всего этого, по ее словам, центр города лишен:
— Смысл переплачивать за центр? У нас здесь отсутствует старый жилой фонд, нет вонючих грязных подъездов, тёмных таких углов, мест высоких деревьев. То есть ничего этого нет, всё хорошо просматривается. Отсюда уезжать не хочу, а зачем? Зачем мне уезжать из района, где у тебя всё есть, всё близко, под рукой, где тебе не нужно, например, выбираться по Гоголя, ехать по пробкам, чтобы доехать до Ашана? А у меня: 15 минут — «Лента», 20 минут — метро. Если иметь машину, то вполне можно жить в спальном районе.
Как рассуждает Мария, вероятно, семье без машины будет куда более сложно выезжать из Плющихинского в центральную часть города, но сама она таких проблем не испытывает.
Ее спальный район почти лишен развлекательной инфраструктуры — здесь нет кафе и развлекательных комплексов, но и это, по словам женщины, не проблема.
— 20–25 минут и ты на Ипподромке. Даже если нет машины, туда не проблема добраться, ну а там уже вся эта развлекательная инфраструктура. Вот на Троллейке есть кинотеатр «Континент» — он какое-то время был нормальный, а потом превратился в нечто и в итоге исчез. Поэтому если делать что-то на Плющихинском, то пусть это будет что-то сетевое, нормальное — хороший кинотеатр или детский центр. Ну а детских батутов, мини-бассейнов — всего этого добра у нас на районе хватает, — считает Мария.
К репутации Плющихинского, который некоторые считают не самым благополучным районом из-за дешевого жилья и национальных диаспор, она относится скептически и говорит, что это район, в котором «национальный колорит чуть выше»:
— Здесь действительно живет большая диаспора не русскоговорящих людей. Да, на детских площадках могут быть какие-то недопонимания, потому что дети диаспор ведут себя более нахально, что ли. Да, есть поликлиники с очередями, куда жители нашего района приходят большими семьями и часто ведут себя достаточно грубо. Всё это есть. Но так в целом, в плане грязи какой-то, алкоголиков или наркоманов, ничего этого нет абсолютно, никто там за углом не ждет и никого не насилует. Я не помню ни одного массового конфликта с 15-го года, чтобы какая-то поножовщина была, какой-то криминал или закладки. У нас спокойно.
А вот что думают о своем месте проживания жители «Матрешкиного двора»: почему не согласны со славой района-гетто и какие плюсы выделяют.