Плющиха вместо Депутатского. Почему жители окраин не хотят переезжать в центр — три истории из отдаленных районов

— А ещё там постоянные пробки, проблемы с отоплением, так как коммуникации старые, а к ним подключают новостройки. Единственный плюс центра — с работы быстрее добраться. Люди ведь каждый день не ходят в театры, кино, клубы. А что ещё хорошего в центре? Центр в Новосибирске очень грязный, — считает она.



У Татьяны также нет претензий к окружению на Родниках. Она подчеркивает, что в микрорайоне невозможно встретить бездомных:



— Здесь в основном люди сами покупают квартиры, и очень много военных по военным сертификатам приобретают. Мигранты тоже присутствуют, так как рядом оптовые базы и «Фудсиб», но проблем с ними нет.

