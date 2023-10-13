«Приходится обходить по дороге»: около парковки диализного центра в Новосибирске поставили забор — он мешает пациентам

Около диализного центра в Новосибирске установили заборы. Ограждение, по словам читателя НГС, мешает пациентам-колясочникам, потому что отделяет зону парковки от входа в центр.
Как сообщил читатель НГС, который ухаживает за маломобильной мамой, на Немировича-Данченко, 143/1 сначала установили забор, потом сделали проход, но в сентябре проход исчез. Теперь пациентам приходится двигаться вдоль дороги, чтобы обойти забор.
— Парковка расположена у входа, там паркуются инвалиды, их сопровождающие и такси. Все возмущаются в самом диализном центре, приходится обходить по дороге метров 15, — сообщил читатель.
По словам мужчины, пациенты посещают центр часто, примерно 3 раза в неделю. НГС попытался дозвониться до директора организации, но на телефон никто не ответил, журналист направила запрос. Также НГС направил запрос в мэрию города, чтобы узнать, почему в заборе нет прохода.
Недавно на станции «Плехановская» поставили забор на «народной тропе» через железнодорожные пути. Там жители проходили, чтобы попасть в Плехановский жилмассив, где находятся школы, детские сады и магазины.