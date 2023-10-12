Нужно сэкономить бюджет: мэрия ответила на протест жителей, которые выходили с плакатами в центр Новосибирска

В мэрии Новосибирска объяснили, почему подали апелляционную жалобу, после того как проиграли суд по сервитуту на улице Планетной. На прошлой неделе жители ЖК «Гринарт» вышли на митинг против очередного суда и борьбы мэрии за сервитут.