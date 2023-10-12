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Нужно сэкономить бюджет: мэрия ответила на протест жителей, которые выходили с плакатами в центр Новосибирска

Власти объяснили, почему подали апелляционную жалобу после того, как проиграли суд по сервитуту на Планетной

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Конфликт жителей «Гринарта» и мэрии длится уже несколько лет

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В мэрии Новосибирска объяснили, почему подали апелляционную жалобу, после того как проиграли суд по сервитуту на улице Планетной. На прошлой неделе жители ЖК «Гринарт» вышли на митинг против очередного суда и борьбы мэрии за сервитут.

В феврале этого суд признал, что создание сервитута на территории «Гринарта» незаконно. Жители ЖК боролись за это решение, так как по их территории начали ездить КАМАЗы и тракторы коммунальщиков МКУ «Дзержинка». Мэрия с доводами жителей не согласилась.

— В настоящее время до проспекта Дзержинского спецтехника МКУ «Дзержинка» двигается по улицам Кольцова, Алейской. Сервитут позволит уменьшить расстояние до проспекта в два раза, что сэкономит бюджетные средства, — объяснили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Также в пресс-службе отметили, что сервитут сократит время реагирования рабочих в период неблагоприятных погодных условий, чтобы провести неотложные работы.

Жители считают, что сервитут незаконен и мешает им жить. Ранее в конфликте жителей «Гринарта» и мэрии разбиралась корреспондент НГС Лиза Пичугина.

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МэрияКонфликтНовосибирскАпелляция
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