На колесе обозрения на Михайловской набережной появились буквы — что там написано

В Новосибирске колесо обозрения на Михайловской набережной пожелало хорошего настроения. Видео появилось в группе
Колесо обозрения сняли новосибирцы с левого берега. Вечером там появились буквы, которые отражались на колесе.
— Желаем вам хорошего настроения! — было написано на колесе обозрения.
Видео опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте» ночью с 10 на 11 октября. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию, чтобы узнать, была ли такая акция единичная или пожелание еще появится.
В начале этого года, 24 февраля, семейная пара Артем и Кристина Поляковы узнали пол своего будущего ребенка во время публичной гендер-пати на Михайловской набережной.