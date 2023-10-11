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На колесе обозрения на Михайловской набережной появились буквы — что там написано

Пожелания от колеса сняли на видео с другого берега

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Видео сняли вечером

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В Новосибирске колесо обозрения на Михайловской набережной пожелало хорошего настроения. Видео появилось в группе АСТ-54.

Колесо обозрения сняли новосибирцы с левого берега. Вечером там появились буквы, которые отражались на колесе.

— Желаем вам хорошего настроения! — было написано на колесе обозрения.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Прочесть пожелание можно было с другого берега

Видео: АСТ-54

Видео опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте» ночью с 10 на 11 октября. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию, чтобы узнать, была ли такая акция единичная или пожелание еще появится.

В начале этого года, 24 февраля, семейная пара Артем и Кристина Поляковы узнали пол своего будущего ребенка во время публичной гендер-пати на Михайловской набережной.

НастроениеКолесо обозренияМихайловская набережнаяНовосибирск
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