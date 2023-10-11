Просадка пола и повышенная влажность: на что еще жители домов с черной плесенью жаловались коммунальщикам

В сентябре местные жители рассказывали редакции НГС, что их дома разваливаются от сырости и зарастают плесенью.



В управляющей компании в ответ на запрос НГС сообщили, что в марте этого года жалоба поступила от собственников квартиры №3 по Крестьянской, 1. Там в подвале была течь на стояке отопления. В квартире просел пол, а в подвале обрушилась прошивка подвального перекрытия. Также в «МКС-Новосибирск» добавили, что в квартире №2 по Крестьянской, 1 обращались из-за того, что в подвале не предусмотрено проветривание. Из-за бойлерной в зимнее время в квартирах повышенная влажность.