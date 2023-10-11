Просадка пола и повышенная влажность: на что еще жители домов с черной плесенью жаловались коммунальщикам

Жители домов на Крестьянской подавали жалобы в у компанию из-за сырости. Об этом заявили в компании «МКС-Новосибирск» в ответ на запрос НГС. Жалоб на черную плесень от жителей улицы Крестьянская в УК не поступало.
В сентябре местные жители рассказывали редакции НГС, что их дома разваливаются от сырости и зарастают плесенью.
В управляющей компании в ответ на запрос НГС сообщили, что в марте этого года жалоба поступила от собственников квартиры №3 по Крестьянской, 1. Там в подвале была течь на стояке отопления. В квартире просел пол, а в подвале обрушилась прошивка подвального перекрытия. Также в «МКС-Новосибирск» добавили, что в квартире №2 по Крестьянской, 1 обращались из-за того, что в подвале не предусмотрено проветривание. Из-за бойлерной в зимнее время в квартирах повышенная влажность.
— Управляющая компания на основании решения собственников подготовила техническое заключение обследования строительных конструкций подвального помещения, инженерного оборудования систем водоснабжения и водоотведения и электрических сетей. Есть решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций от 14 марта 2019 года. Решение собственников квартиры №1 по улице Крестьянская о замене срока капитального ремонта с 2022 на 2020 год, — отметили в УК.
В апреле документы были направлены в департамент ЖКХ, но был получен ответ, что капитальный ремонт назначен на 2023–2025 года.
С 2019 по 2021 года управляющая компания ремонтировала межэтажное перекрытие на Крестьянской, 1, чердак на Крестьянской, 1, 2 и 3. А последний ремонт был в 2022 году — частичный ремонт фасада на Крестьянской,1.
Летом, 17 июня, этого года на магистральном трубопроводе произошел прорыв горячей воды. Из-за этого сильно пострадали подвальные помещения в доме №1 и в №20а. Воду не отключали, но прорыв устранили только в конце месяца.
Дома не признаны аварийными или ветхими и даже внесены в Региональную программу капитального ремонта. Там он пройдет в 2023–2025 годах.
В новосибирском доме на улице Нарымской, 23/1 не был проведен полный ремонт коммуникаций, которые, по мнению жильцов, находятся в предаварийном состоянии.