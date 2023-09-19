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Был ли капремонт в доме на Нарымской, где дети играли с подвальными крысами? Ответ мэрии

Дети играли с крысами, которые попадали в подъезд из подвала, рассказывали НГС жильцы дома

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В мэрии Новосибирска разъяснили ситуацию с полным капремонтом водоснабжения, который якобы был проведен в доме на Нарымской в 2014 году

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В новосибирском доме на улице Нарымской, 23/1 не был проведен полный ремонт коммуникаций, которые, по мнению жильцов, находятся в предаварийном состоянии. Об этом НГС сообщили в пресс-службе городской мэрии.

На прошлой неделе НГС писал, со слов собственников и управляющей компании «ДОСТ-Н», о том, что в Фонде модернизации им сказали следующее: в 2014 году в панельной девятиэтажке якобы был проведен капитальный ремонт систем горячего и холодного водоснабжения, и очередные работы запланированы на 2041-2043 годы.

Однако, как утверждают жильцы, фактически ремонт коснулся только холодного водоснабжения. Они уверяют, что в их доме нередко заводятся крысы и тараканы, а из подвала в подъезд идет «едкий запах канализации».

В департаменте энергетики и ЖКХ при мэрии Новосибирска рассказали, что информация о полном капремонте, который якобы был проведен в 2014-м, – «некорректная». Управляющая компания предоставила новые сведения.

– Они направлены в Министерство ЖКХ для актуализации региональной программы в части исключения сведений о проведении в 2014 году капитального ремонта внутридомовых инженерных систем: теплоснабжения, горячего водоснабжения, канализования и водоотведения, – ответили в департаменте энергетики на запрос НГС.

В августе мы писали о том, что дом на Первомайке вычеркнули из программы расселения — в нем нет воды и туалетов, а стены рушатся.

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