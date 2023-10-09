Владелец маленького земельного участка в Октябрьском районе начал стройку павильона — в мэрии разрешение не давали

В Новосибирске на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Пролетарская в Октябрьском районе развернулось строительство без разрешения мэрии.
Работы заметили местные жители. О ситуации они пообщались с чиновниками на странице группы «Центр Управления Регионом, Новосибирская область» в соцсети «ВКонтакте», а также с редакцией НГС.
— Здесь маленький земельный участок — чуть больше 350 квадратных метров. И на нем, как можно увидеть, строится какой-то павильон. Еще в начале строительства сюда пригоняли кран и полностью перекрывали проход по тротуару. Мы об этом сообщили на сайт ЦУР, и нам ответили, что в мэрии ничего не знают об этих работах и не выдавали разрешение на строительство, — сообщил местный житель, пожелавший остаться неназванным.
Копия переписки с чиновниками, во время которой выясняется законность стройки, в распоряжении редакции имеется.
Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию с просьбой прокомментировать строительные работы на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Пролетарской.
В департаменте строительства и архитектуры сообщили, что данный земельный участок с кадастровым номером 54:35:072960:25 находится в частной собственности у физического лица и имеет вид разрешенного использования: для эксплуатации индивидуального жилого дома.
— Разрешения на строительство каких-либо объектов капитального строительства на указанном земельном участке мэрией города Новосибирска не выдавались. Заявления о выдаче таких разрешений не поступали, — добавили в управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска.
Какие-то проверки в рамках муниципального земельного контроля, пояснили чиновники, в отношении этого строительства не проводились.
Как зовут владельца участка, в мэрии не сообщают. На месте стройки также нет стендов с информацией.
В Новосибирске регулярно обнаруживаются как возведенные самострои, так и стройки без ответствующих разрешений. Например, весной 2022 года корреспондент НГС Илья Калинин рассказал, как прокуратура обнаружила, что в центре города стоит не только самострой — офисный центр «Отелит», но и к частному земельному участку, на котором он разместился, прирезали государственную землю. Тогда же выяснилось, что ко всему этому имеет отношение вице-спикер горсовета Евгений Яковенко.