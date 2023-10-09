Владелец маленького земельного участка в Октябрьском районе начал стройку павильона — в мэрии разрешение не давали

Работы заметили местные жители. О ситуации они пообщались с чиновниками на странице группы «Центр Управления Регионом, Новосибирская область» в соцсети «ВКонтакте», а также с редакцией НГС.



— Здесь маленький земельный участок — чуть больше 350 квадратных метров. И на нем, как можно увидеть, строится какой-то павильон. Еще в начале строительства сюда пригоняли кран и полностью перекрывали проход по тротуару. Мы об этом сообщили на сайт ЦУР, и нам ответили, что в мэрии ничего не знают об этих работах и не выдавали разрешение на строительство, — сообщил местный житель, пожелавший остаться неназванным.

