Все-таки нашли клад! Рабочие перерыли Толмачевскую и наткнулись на «привет» из 2005 года — что там было кроме водки

«Послания в будущее» нашли новосибирцы во время ремонта дороги в Ленинском районе. Письмо, датированное 2005 года и бутылка водки находились в железном ящике под землей. Фото тайника опубликовали в телеграмм-канале «АСТ-54».
— При замене дорожного полотна по адресу Толмачёвская, 1, рабочие обнаружили «привет из прошлого». В ящике была найдена бутылка водки «Полтина» и записка от группы товарищей, датированная 2005 годом, — говорится в посте.
В письме говорится, что послание заложили 18 лет назад.
— Мы! Рома, Женька, Давыд, Серега, Вова, Евгений Михайлович, д. Витя 25.09.05 заложили этот клад. Привет вам из прошлого, — говорится в письме.
Ранее два новосибирца нашли письма, написанные в 1978 году, вовремя ремонта гаража для лодок. Письма были спрятаны в старый информационный щит. Тогда редакции НГС удалось найти уже повзрослевших девушек, которые оставили «капсулу времени» и узнать обстоятельства написания этих посланий.