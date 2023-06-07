«Капсулу времени» нашли новосибирцы в гараже для лодок на пляже «Звезда» — что в ней хранилось

«Послания в будущее» нашли новосибирцы во время ремонта гаража для лодок. Два письма, написанные в 1978 году, были спрятаны в старый информационный щит. Фото необычной находки в редакцию НГС прислал читатель Виктор.
— Друг купил эллинг на пляже «Звезда», и мы занялись там ремонтом. Там к стене был прибит стенд, когда мы его оторвали и начали разбирать, оттуда выпали два эти письма. Сами не ожидали, что найдем что-то подобное. К сожалению, бывший владелец эллинга умер, гараж друг покупал у его сына, так что вряд ли удастся выяснить, кто писал эти самые письма, — рассказал Виктор.
По словам сибиряка, они сохранили письма. Сейчас сибиряки ищут владельцев посланий, чтобы вернуть им эту находку.
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