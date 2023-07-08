«Нам никогда не будет 60»: что стало с авторами «писем в будущее» из старого гаража — НГС их нашел

— На мой взгляд, это такие босые дети в легкой одежде, возможно, немного грязные, но счастливые, — рассказывает Виктор о том, какими он представляет авторов писем. — Конечно, возник такой легкий спор: оставить их [письма] или не оставить. Я всё-таки настоял: давайте оставим. Захотелось немножечко, возможно, порадовать тех людей, которые написали эти письма.



Бывший владелец эллинга умер, и он достался в наследство его внуку, который и решил его продать. Поэтому выяснить, чьи же всё-таки письма, было непросто. Тогда мужчина решил отправить фото писем в редакцию НГС.

