«Нам никогда не будет 60»: что стало с авторами «писем в будущее» из старого гаража — НГС их нашел

В начале июня в редакцию НГС пришло сообщение о том, что два друга нашли настоящую «капсулу времени». В тайнике за самодельной раздвижной дверью были два письма от двух сестер из 1978 года. НГС удалось найти уже повзрослевших девушек и узнать обстоятельства написания этих писем и об их авторах. Подробности — в материале Алины Исхаковой.
Как нашлись письма
Друг новосибирца Виктора Лактионова выкупил рядом с пляжем «Звезда» эллинг — гараж для лодок. Сам мужчина сейчас работает таксистом, раньше ювелирничал. Вдвоем с другом они принялись делать там ремонт.
В углу эллинга стоял ничем не примечательный стенд полтора на полтора метра с четырьмя колесиками снизу — Виктор предположил, что это могла быть раздвижная дверь. Долго мужчины не обращали внимания на эту конструкцию, но им понадобилась фанера, и они принялись разбирать этот стенд — так сказать, расхищать тайник. Между слоями фанеры они как раз и нашли «послания в будущее» от юных Ирины Субхалимовой и Марины Сафиной.
— На мой взгляд, это такие босые дети в легкой одежде, возможно, немного грязные, но счастливые, — рассказывает Виктор о том, какими он представляет авторов писем. — Конечно, возник такой легкий спор: оставить их [письма] или не оставить. Я всё-таки настоял: давайте оставим. Захотелось немножечко, возможно, порадовать тех людей, которые написали эти письма.
Бывший владелец эллинга умер, и он достался в наследство его внуку, который и решил его продать. Поэтому выяснить, чьи же всё-таки письма, было непросто. Тогда мужчина решил отправить фото писем в редакцию НГС.
На публикацию откликнулись сестры Ирина и Марина и одноклассник Марины Олег Бородин.
— Отец делал двери типа шкафа-купе в квартиру — по тем временам это было круто: на роликах [двери]. Внутри было пространство. Он последний шурупчик вкручивал и нам с сестрой говорит: «Девки, пишите письмо в будущее». Взяли да написали — и забыли благополучно, — делится Ирина Благова, в девичестве Субхалимова.
О сестрах Марине и Ирине
В детстве старшая сестра Ирина думала, что ее жизнь будет короткой. Об этом она даже писала в своих письмах: «Уже сейчас, когда вы это прочтете, меня нет в живых».
— В то время мне казались 40-летние люди глубокими стариками, вот и всё. Ну и в свое время там был момент: цыганки раньше, может, помните, ходили, вот в восьмом классе нагадали мне, что я до 40 лет доживу. Как бы это всё равно где-то в мозгах сидело. Когда мне исполнилось 41, я плясала, хе-хей! Пережила! — улыбается женщина.
Сейчас Ирина живет в Северной столице — Санкт-Петербурге. Рядом с ней, как бы иронично это ни было, та самая «Аврора» из строчек письма: «Вспоминайте "Аврору" и "Потемкина"».
— Я упоминала детский сад
Сегодня Ирине 64 года, но она продолжает писать письма в будущее, только уже вместе с внуками. Еще несколько «капсул времени» спрятаны в разных городах.
Младшая сестра, Марина Сафина, ходила в школу
— Помню, боевая была девчонка, общительная, нормальная такая. Со всеми поддерживала отношения — и с ребятами, и с девчатами, — описывает Олег Марину.
Мужчина показывает ее на фотографии выпускников на стене школы: красивую темноволосую девушку с подведенными глазами. Марина и Олег по-прежнему живут в соседних домах на Шлюзе, возле своей «Академической» школы.
«Нам никогда не будет шестьдесят»: о школьниках 70-х годов
Олег Бородин договорился с директрисой своей родной школы Татьяной Васильевной Ведяевой о том, чтобы мы побывали в тех стенах, где росли еще «не оперившиеся» школьники 1970-х годов. Возле школы носятся дети на самокатах — по-видимому, возвращаются домой из пришкольного лагеря. На входе в школу сразу чувствуется запах из столовой.
— Что-то вкусное сегодня было на обед, — говорю я.
— Да, горошницей пахнет, — отвечает Олег. — Можем зайти попить компотику, если хочешь. Девчонки же любят компот.
Я умиляюсь.
Как только я вошла в кабинет директора, поняла, как высоко здесь чтят ценности. Повсюду стоят еще черно-белые фотографии из прошлого века в аккуратных коричневых рамках.
Не успела я оглянуться, как меня уже ведут в музей 121-й школы. Перед глазами мелькают бесчисленные экспонаты: танки из коробок — почти как настоящие, но только разве что малы, будто для карликов, вечный огонь посреди комнаты и четыре гвоздики рядом, трофейные шапки. В школе даже есть землянка, перед которой пол выглядит так, словно по нему пробежались солдаты, а внутри одна тусклая лампочка и окопы.
Олег Владимирович считает, что письма нашлись в 2023 году не просто так.
— У нас был девиз: «Нам никогда не будет шестьдесят, а лишь четыре раза по пятнадцать!» И вот представляете, в этом году нам четвертый раз по 15. Есть, наверное, какой-то в жизни, в этом мире символизм, что ли, что всё приходит в свое время, — рассуждает он.
Одноклассники окончили школу в 1980 году, как раз когда проходили XXII летние Олимпийские игры — всё было заражено спортивным духом, стремлением ставить рекорды, все были настроены амбициозно. 10-й «А» ставил свои рекорды в учебе: 17 из 28 выпускников в первый год поступили в вузы. 10-й «Б» считался же спортивным классом: ребята завоевывали разряды по лыжам и легкой атлетике, посещали кружки по дзюдо.
А о чем же мечтали подростки той эпохи? Кажется, их желания ничем не отличаются от запросов нынешнего поколения. Всем хотелось иметь свою технику: мопеды, мотовелосипеды. А самокаты дети 1970-х делали сами.
— Самокаты мы себе сами делали из фанеры и подшипников автомобильных. И тут с грохотом носились эти самокаты, — вспоминает Олег.
Мечтали о поступлении в вуз, хотели стать «защитниками» — служить в милиции или пожарными. Но по-прежнему авторы писем желают того же, что и 45 лет назад: чистого неба над головой, здоровья, счастья.
— Вот сейчас мне 64 года, а мне кажется, что это очень мало. Иногда мы друг друга обижаем, не задумываясь, а это такие следы оставляет в душе, раны. Ну просто это не стоит того. И вообще, жизнь надо любить в любых ее проявлениях! — говорит Ирина.
В прошлом году вскрыли 50-летнюю «капсулу времени» в День пионерии. Она была замурована в стену Дома культуры.